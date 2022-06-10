الصحافة العالمية تتناقل خبر حبس ماجر لمدة 6 أشهر

عقب إصدار الحكم النهائي من قبل محكمة سيدي امحمد

تناقلت مختلف الصحف العالمية والمواقع الرياضية المتخصصة، الجمعة، خبر إدانة الدولي السابق، رابح ماجر، بعقوبة السجن التي سلطت عليه من قبل محكمة الجنح لسيدي محمد، الخميس، 6 أشهر حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية، فضلا عن إصدار حكما آخر يقضي ببراءة المدرب السابق للمنتخب الوطني وشريكه من باقي الجنح، وهي النصب وجنحة التزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة.

وكتب موقع “العربية” بالبنط العريض: “القضاء الجزائري يحكم بالسجن على الأسطورة رابح ماجر”، قبل أن يفصل في الموضوع ويتطرق إلى حيثيات القضية وخلفياتها، حيث جاء في افتتاح المقال: “أدان القضاء الجزائري اليوم الخميس، أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، بالسجن النافذ ستة أشهر وغرامة مالية بنحو 700 دولار”.

أما صحيفة “اليوم السابع”، فقد عنونت: “حبس الجزائري رابح ماجر 6 أشهر”. وجاء فيها أيضا: “أصدرت محكمة جزائرية اليوم الخميس، حكما بالسجن لمدة ستة 6 أشهر وتغريم أسطورة الكرة الجزائرية السابق رابح ماجر بغرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار جزائري”.

وسار موقع “العربي الجديد” على نهج سابقيه، عندما كتب في عنوان الموضوع: “حكم نهائي بسجن أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر”، قبل أن يفصل الموقع الإعلامي في الموضوع بـ: “أصدرت محكمة جزائرية، الخميس، حكمها النهائي في حق أسطورة منتخب الخضر رابح ماجر، الذي كانت وجهت إليه اتهامات بالاستفادة من صفحات إشهارية بطرق غير قانونية، خصوصاً في إحدى الصحف الرياضية التي كانت تابعة لملكيته في سنوات ماضية”.

وبـ “القضاء الجزائري يحكم بالسجن ستة أشهر نافذة على اللاعب الدولي السابق رابح ماجر”، عنون موقع يورو نيوز” باللغة العربية، قبل أن يفصل: “حكم القضاء الجزائري الخميس بالسجن النافذ لستة أشهر على نجم منتخب “محاربي الصحراء” وبورتو البرتغالي السابق رابح ماجر، لإدانته بتهمة الإدلاء “ببيانات كاذبة”، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية محلية”. وأضاف: “ويُتهم ماجر الذي كان يملك صحيفتين (البلاغ والبلاغ الرياضي)، بمواصلة جني عائدات المصارف من الإعلانات العامة لمدة عام بعد إغلاق الصحيفتين”.

“رغم تبرئته من الاحتيال.. حبس رابح ماجر ستة أشهر”، كان عنوان موقع “قول.كوم” بالنسخة العربية الذي كتب: “أصدر القضاء الجزائري حكمًا ضد رابح ماجر؛ أسطورة الكرة الجزائرية والعربية، رغم تبرئته من بعض التهم، كالاحتيال والنصب”.