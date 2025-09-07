الصحافة الغينية متفائلة بقدرة منتخب بلادها الإطاحة بـ “الخضر”

وصفت مواجهة المنتخب الجزائري بـ "الصعبة" و"الحاسمة"

أجمعت عديد الصحف الغينية الصادرة، الأحد، في العاصمة “كوناكري”، على قدرة منتخب بلادها بلوغ كأس العالم 2026 في أمريكا، المكسيك وكندا، شريطة الإطاحة بالمنتخب الجزائري في موعد الإثنين، المقرّر على ملعب “محمد الخامس” في الدار البيضاء في المغرب، لحساب الجولة الثامنة من تصفيات المونديال في المجموعة السابعة، خصوصًا عقب الفوز الثّمين الذي حقّقه “الأفيال الوطنية” على حساب منتخب الصومال بثلاثية دون ردّ على الملعب الدولي مانديلا في العاصمة الأوغندية “كامبالا”.

ومعلومٌ أنّ المنتخب الوطني سينزلُ ضيفًا ثقيلًا على نظيره الغيني اليوم على ملعب “محمد الخامس” في مدينة الدار البيضاء في المغرب، في مباراة مصيرية يتوجّب فيها على زملاء القائد محرز تحقيق الفوز قبل جولتين من اختتام التصفيات بمواجهة منتخبي الصومال خارج الديار بتاريخ 6 أكتوبر، ثمّ منتخب أوغندا يوم 13 من ذات الشهر.

وقالت صحيفة “لو لينكس” المحلية، إنّ الفوز على المنتخب الجزائري الذي يحتلّ صدارة المجموعة السابعة سيكون صعبًا بالنّظر إلى قوّته مقارنة بمنافسيه، غير أنّ ذلك لن يكون مستحيلاً بالنسبة لأشبال البرتغالي دوراتي الذين يطمحون بلوغ العرس الكروي العالمي العام القادم، علمًا أنّ منتخب غينيا يحتلّ الصف الثالث في مجموعته بـ 10 نقاط خلف الموزمبيق.

بدورها نقلت صحيفة “فيزيون غيني” تفاؤل لاعبي المنتخب الغيني بقدرتهم على تحقيق الفوز المرجو من قبل الجميع، حيث نقلت تصريحات متوسّط الميدان مورلاي سيلا، الذي قال إنّ مواجهة “الخضر” لن تكون سهلة، والفوز على الصومال في الجولة الأخيرة لا يعني حتمًا تكراره أمام الجزائر، قائلا في هذا السياق “المباريات تختلف من واحدة لأخرى، سنقاتل ضدّ الجزائر من أجل البقاء في سباق التنافس”.

كما سارت صحيفة “غيني فوت” على نهج سابقتيها عندما وصفت المباراة ضدّ الجزائر بـ “الحاسمة” إن أراد منتخب بلادها البقاء في سباق التأهل إلى كأس العالم المقبلة، معتبرة أنّ الفوز في موعد اليوم على الجزائر سيكون عنوانا للبقاء في السباق بهدف التواجد في المونديال المقبل.

جدير بذكره، أنّ المنتخب الوطني يحتلّ صدارة المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة، متقدمًا عن منتخبي أوغندا والموزمبيق الذين يحتلان الصف الثاني بمجموع 12 نقطة وبتقدّم أوغندة بفارق الأهداف، في وقت يحتلّ منتخب غينيا الصف الثالث بـ 10 نقاط، فمنتخب بوتسوانا بـ 9 نقاط، ثم الصومال في الصفّ الأخير بنقطة واحدة.