الصحافة الفرنسية تشيد بتألق بلايلي

بعد أن انتقدته بقوة في بداياته مع بريست

أشادت وسائل الإعلام الفرنسية بالمستوى الكبير الذي قدمه الدولي الجزائري ونجم نادي بريست الفرنسي، يوسف بلايلي، خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام نادي كليرمون فوت في الدوري الفرنسي، واصفة إيّاه باللاعب “الرائع” وصاحب المهارات الفنية الخارقة للعادة.

وكان بلايلي قاد نادي بريست إلى الفوز على كليرمون فوت بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الجولة 35 من “الليغ 1″، وأسهم في صناعة هدفي فريقه، الأول في الدقيقة 60 من اللقاء، قبل أن يتألق في صناعة الهدف الثاني بمجهود فردي خارق وتمريرة ساحرة على طريقة نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، واختارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الشهيرة الدولي الجزائري ضمن التشكيلة المثالية للمرحلة 35 من الدوري الفرنسي، عطفا على المستويات التي قدمها في مواجهة كليرمون فوت، وأكد بلايلي، حسب متابعين، استعادته مستوياته المعروفة بعد أن كان قدم مردودا جيّدا في لقاء الجولة الماضية أمام ميتز وسجل هدف الفوز والوحيد في المباراة (0ـ1).

وكانت الصحيفة الفرنسية الشهيرة وجهت في وقت سابق انتقادات لاذعة لنجم “الخضر”، ووصفته بـ”الصفقة الفاشلة” وأكدت بأن شهرته وتأثيره على فريقه الجديد لم يتعد منصات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى إسهامه في رفع عدد متابعي النادي الفرنسي بمختلف حساباته الرسمية في “السوشيال ميديا”، إلى أعداد قياسية وغير مسبوقة بمجرد إعلان انضمامه إلى الفريق يوم 31 جانفي الماضي.

من جهة أخرى، لم يتردد المدير الفني لنادي ستاد بريست، ميشال دارزكاريان، في الإشادة بنجمه الجزائري، وقال في تصريحات بعد المباراة: “يوسف بلايلي في حالة ذهنية جيّدة. هو بصدد تقديم مستوى جيّد مع نهاية الموسم بفضل تمريراته وتسديداته الجيّدة”، مضيفا: “لقد قدم تمريرة من مستوى عال جدّا لزميله ستيف “مونييه” في لقطة الهدف الثاني”، وذهب مدرب بريست إلى أبعد من ذلك عندما أشاد بجاهزية بلايلي البدنية رغم خوضه المباراة وهو صائم، وقال بهذا الخصوص: “لقد كان مستواه ثابتا خلال المواجهة (أمام كليرمون فوت). أنا أعرف بأن ذلك صعب بالنسبة له لأنه يصوم رمضان”، وأردف: “وحتى خلال التدريبات طوال الأسبوع فإنه يبذل مجهودات كبيرة رغم انقطاعه عن الأكل والشرب”.