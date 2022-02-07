الصحافة الفرنسية كانت قاسية مع بلايلي

رغم أنه الظهور الأول له بقميص بريست

لم تتردد الصحافة الفرنسية في توجيه انتقادات قاسية لنجم الخضر يوسف بلايلي، في أول مباراة له بقميص نادي بريست، معتبرة بأن ظهوره كان باهتا في مباراة فريقه أمام نادي رين التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة هدفين مقابل صفر.

وتحت عنوان “ظهور باهت .. بلايلي الشبح” كتبت مجلة “أونز مونديال” في تقريرها عن أول مشاركة لبلايلي مع بريست، حيث قارنت المردود الذي قدمه الدولي الجزائري في المباراة مع الضجة الإعلامية غير المسبوقة التي أحدثها عقب الإعلان عن انضمامه لبريست.

وحسب المجلة الفرنسية الشهيرة، فإن بلايلي لم يقدم الأداء الذي كان منتظرا منه أمام ران رغم لعبه في منصب الجناح ثم تحوّله في الشوط الثاني كمهاجم ثانٍ، معتبرة بأن الخرجة الأولى لبلايلي لم تكن موفقة مشيرة بأن سبب ذلك قد يعود لانضمامه المتأخر إلى النادي، وعدم تأقلمه مع زملائه.

من جانبه، وصف موقع “20 دقيقة” الفرنسي مردود يوسف بلايلي في أول مباراة له مع نادي بريست بـ”الباهت”، وذهبت أبعد من ذلك وقالت بأن اللاعب الجزائري كان ظلا لنفسه في أول مباراة له في الليغا1.

وبلغة الأرقام، فإن بلايلي لمس الكرة 27 مرة في 60 دقيقة التي شارك فيها، قدّم خلاله 18 تمريرة، بنسبة دقة بلغت 79%؛ فيما نفّذ ركلة ركنية، وسدد مرة واحدة على المرمى، فاز بـ 3 مواجهات ثنائية، وخسر واحدة واستخلص الكرة مرة واحدة.

في نفس السياق، منح موقع “سوفا سكور”، المختص في الإحصائيات وتقييم اللاعبين بلايلي تقييم 6.6 من أصل 10 درجات، فيما تحصل على تقييم 6.22 من 10، بحسب موقع “هوسكورد” الشهير المختص بالإحصائيات.