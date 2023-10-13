الصحافة المصرية تحذّر من قوة وشراسة “الخضر”

بلماضي سيستثمر في ثقل دفاع وعدم نجاعة مهاجمي المنتخب المصري

حذّرت غالبية الصحف المصرية الصادرة في العاصمة “القاهرة”، الجمعة، منتخب بلادها من خطورة المنتخب الجزائري قبل ملاقاته وديا يوم 16 أكتوبر الحالي، وذلك عقب الفوز الكبير الذي سجّله زملاء عوار بخماسية أمام منتخب الرأس الأخضر، الخميس، على ملعب “محمد حملاوي ” في قسنطينة، موجّهة بذلك رسالة مباشرة إلى المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بضرورة الحذر من “شراسة” “الخضر” في الموعد الودي الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، دعت صحيفة “الأهرام” المدرب فيتوريا ضرورة علاج بعض الأخطاء التي ظهر بها “الفراعنة” في ودية زامبيا التي فازوا فيها بهدف دون رد في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة، ولعل بطء وثقل الدفاع من خلال نقل الهجمات يعدّ من بين نقاط ضعف منتخب مصر، فضلا عدم نجاعة المهاجمين أمام المرمى، داعية التقني البرتغالي تصحيح ما دوّنه قبل المواجهة القوية أمام المنتخب الجزائري، علما أن مدرب منتخب مصر، كان قد قرّر مواصلة التدريبات دون راحة عقب خوض ودية زامبيا، وذلك من أجل الاستعداد الجيّد لمواجهة المنتخب الجزائر ي في مدينة “العين” في الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما جاء في ذات الصحيفة.

خماسية “الخضر” ضدّ الرأس الأخضر “تربك” “الفراعنة”.. وتخلط حسابات فيتوريا

ولم يمر الفوز الكبير الذي حققه المنتخب على نظيره من الرأس الأخضر بخماسية، مرور الكرام على صحيفة اليوم السابع”، التي كتبت بالبنط العريض:

“منتخب الجزائر يكتسح الرأس الأخضر بخماسية قبل مواجهة مصر“، محذّرة بذلك رفقاء محمد صلاح قبل ودية يوم 16 أكتوبر، بضرورة توخّي الحيطة والحذر، والتعامل بيقظة مع المنتخب الجزائري.

أما بخصوص قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي سحبت الخميس في عاصمة كوت ديفوار “أبيجان”، والتي أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أنغولا، موريتانيا وبوركينافاسو، لمّحت صحيفة “النهار” المصرية أنها كانت رحيمة بزملاء محرز، الأمر الذي سيمكّنهم من الذهاب بعيدا في العرس الكروي القاري، قبل أن ترشحهم لنيل اللقب القاري الثالث على اعتبار أن “منتخب الجزائر من أفضل المنتخبات، التي تتواجد في قارة أفريقيا، حيث يضم العديد من اللاعبين المتميزين على المستوى المحلي أو المحترفين، فيسعى محاربو الصحراء من تحقيق اللقب الثالث من كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024″، مثلما جاء في في ذات الوسيلة الإعلامية.