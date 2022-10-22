الصحافة تتصدّى بقوة للتشويش على مواقف الجزائر وقراراتها

شدد على دورها في إبراز المكاسب الوطنية... بوسليماني:

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، السبت، أن الدولة عملت على ترقية البيئة المهنية الملائمة لأسرة الصحافة بما يمكنها من المساهمة في إبراز دور الجزائر الإيجابي بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مبرزا أن هذا الدور أصبح “محل إشادة إقليمية ودولية”.

وقال بوسليماني، في كلمة له خلال مراسم حفل تتويج الصحفيين الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثامنة التي حملت موضوع “ستينية الاستقلال: تحديات الأمس، تحديات اليوم”، إن هذه المناسبة تعد بمثابة تذكير بـ”الدور الفعال الذي لعبه الصحفي الجزائري عبر مختلف المسارات التي مر بها الوطن”، مشيرا إلى أن يوم 22 أكتوبر يعتبر فرصة للتعبير عن “الامتنان المستحق” لأسرة الصحافة الوطنية التي لم تتوان عن التضحية من أجل الجزائر ومرافقة الجهود المبذولة لتحقيق التنمية ولصون سيادة الوطن وكرامة أبنائه أينما كانوا.

وأشار إلى أن هذا الدور “أضحى اليوم أكثر تأكيدا، دعما وإبرازا للمكاسب المعتبرة التي تحققت في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المرتكزة على استعادة هيبة الدولة ودورها الوازن والبناء، وبناء اقتصاد متنوع منتج وتنافسي، إلى جانب ضمان كرامة المواطن الجزائري”.

وأضاف بوسليماني في ذات السياق، أنه “بالنظر إلى استهداف بلادنا بشتى الطرق، ولاسيما الهجمات السيبريانية، تضطلع الصحافة الوطنية بواجب المساهمة بقوة في صد محاولات التشويش على مواقف الجزائر الثابتة وقراراتها السيدة”.

وأعرب بهذا الخصوص عن ثقته في “مساهمة نوعية للصحافة العمومية والخاصة لإنجاح تغطية الدورة الـ31 لأشغال للقمة العربية يومي الفاتح والثاني نوفمبر القادم بالجزائر، والتي هيأت بلادنا لها كافة الظروف لتكون متميزة بكل المعايير”.

وفي هذا الإطار، دعا بوسليماني الصحافة الوطنية إلى “ضمان المرافقة الإعلامية اللائقة بهذا الحدث الإقليمي الكبير الذي تحتضنه بلادنا بعد أيام قليلة”.

وفي سياق آخر، ذكر الوزير بأن “بلادنا تتأهب لتخليد الذكرى الـ68 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر العظيمة”، مبرزا أن الصحفيين كانوا “جزءا لا يتجزأ من نضالنا التحرري الذي يمثل نموذجا تحتذي به الشعوب التواقة إلى التحرر والانعتاق، والتي تحظى على الدوام بمساندة الجزائر دون قيد أو شرط”.

واعتبر أن اختيار ملف الذاكرة لموضوع مسابقة هذه السنة يعد “تأكيدا على دور الصحفي الفعال في الاهتمام بشؤون الوطن في مختلف أحواله والحفاظ على دوام استقراره وازدهاره”.

ونوه في هذا السياق بجميع الأعمال المشاركة في هذه الطبعة وفي مختلف الأصناف المعتمدة، والتي بلغت 325 عملا، وهو –مثلما قال– “رقم قياسي مقارنة بالطبعات السبع الماضية”.