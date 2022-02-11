 الصحة العالمية تحذر: سنواجه المزيد من المتحورات “المثيرة للقلق”

أكدت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، أن العالم لم يصل لنهاية الوباء حتى الآن، قائلة “نعلم أننا سنواجه المزيد من المتحورات المثيرة للقلق”.

ولفتت سواميناثان في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ”، الجمعة، إلى رصد نحو 11-12 ألف وفاة يوميا بسبب فيروس كورونا معظمها لأشخاص غير ملقحين.

كما حذرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية من إعلان نهاية كورونا، مشيرة إلى أن العالم لم يشهد بعد نهاية الجائحة كورونا، ومن الحماقة التخلي عن الاحتياطات.

ودعت سواميناثان إلى “عدم إعلان انتهاء الوباء كما يفعل بعض الناس الآن”، معتبرة أنه “سيكون من الحماقة التخلي عن جميع الاحتياطات التي اتخذناها طوال هذا الوقت.

وتابعت قائلة “نحن بحاجة إلى الاستمرار في ذلك ونأمل بحلول نهاية عام 2022 أن نكون في وضع أفضل بكثير”.

وأشارت إلى أنه “من الممكن أن تظهر سلالات متحورة في أي مكان ونعود إلى المربع الأول”، مشددة على “أننا ما زلنا بحاجة إلى توخي الحذر”.

وكشفت أن “85% من الأفراد في إفريقيا لم يتلقوا بعض جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، مما يسمح للمتغيرات الجديدة بالتطور لأن الفيروس ينتقل دون رادع”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان العالم مضطرا لمواجهة فيروس كورونا في المستقبل حتى بعد انحسار الوباء، قالت سواميناثان: “سنتعلم كيف نتعايش معه، كما هو الحال مع فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى. ستكون لدينا أنظمة مراقبة أفضل بكثير على مستوى العالم”.