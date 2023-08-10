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الصحة العالمية تحذر من الانتشار السريع لمتحور كورونا

الشروق أونلاين
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الصحة العالمية تحذر من الانتشار السريع لمتحور كورونا
ح.م

حذرت منظمة الصحة العالمية من الانتشار السريع في العالم لمتحور جديد من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا، والذي يحمل اسم “إي جي 5”.

وأشارت المنظمة في بيان  لها صدر، الخميس، إلى أنها تصنف متحور “إي جي 5” الجديد على أنه “متحور يجب أن يكون محل الاهتمام”. وفي وقت سابق كانت المنظمة تصنفه على أنه “متحور تحت المراقبة”.

وأوضحت المنظمة: أنه “تم الإبلاغ عن “إي جي 5” لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه كمتحور تحت المراقبة في 19 جويلية 2023. ومن خلال التقييم الحالي للمخاطر، صنفنا “إي جي 5″ وسلسلته الفرعية كمتحور يجب أن يكون محل الاهتمام”.

وأضافت: “عالمياً هناك زيادة مطردة” لحصة “إي. جي. 5” مقارنةً بالمتحورات الأخرى. وخلال الأسبوع من 17 إلى 23 جويلية، “بلغ معدل الانتشار العالمي لـ”إي. جي. 5” 17.4%، ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بالبيانات التي كانت قبل أربعة أسابيع عندما بلغ المعدل 7.6%.

وتابعت: “بينما أظهر “إي. جي. 5″ انتشاراً متزايداً ومقاومة أمام مناعة الجسم، لم ترد أي تقارير عن تغييرات في شدة المرض حتى الآن”.

ومع ذلك، “بسبب ميزة النمو وخصائص مقاومة المناعة، قد يسبب “إي. جي. 5” زيادة بالإصابات ويصبح انتشاره مهيمناً في بعض البلدان أو حتى في جميع أنحاء العالم”، بحسب البيان.

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