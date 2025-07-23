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العالم

الصحة العالمية تحذر من عودة مقلقة لفيروس “شيكونغونيا”.. ما مدى خطورته؟

الشروق أونلاين
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الصحة العالمية تحذر من عودة مقلقة لفيروس “شيكونغونيا”.. ما مدى خطورته؟

أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا عاجلًا من إمكانية تفشٍ واسع النطاق لفيروس شيكونغونيا، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية فورية.

وأوضحت رئيسة فريق منظمة الصحة العالمية المعني بالعوامل الفيروسية المنقولة عن طريق الحشرات، ديانا روخاس ألفاريز، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن”شيكونغونيا مرض غير معروف على نطاق واسع, لكنه ينتقل حاليا في 119 دولة، ما يعرض حوالي 5,6 مليارات شخص للخطر”.

وأوضحت ألفاريز أن “شيكونغونيا” ينتقل بشكل رئيسي عن طريق البعوضة المعروفة باسم بعوضة النمر التي تنقل أيضا فيروس زيكا والحمى الصفراء في المناطق الحضرية ويمكن أن تؤدي إلى تفشي سريع وواسع النطاق في المناطق التي تفتقر إلى المناعة السكانية, “ما يضع ضغطا هائلا على أنظمة الرعاية الصحية”.

وأبرزت المتحدثة أن الفيروس يمكن أن يكون قاتلا في “حالات نادرة, خاصة لدى كبار السن والمواليد الجدد”, مشيرة إلى أن الأعراض تشمل الحمى المرتفعة والآلام الحادة في المفاصل والعضلات والطفح الجلدي والإرهاق الشديد.

وشددت ألفاريز على ضرورة الوقاية عبر تجنب لدغات البعوضن في ظل عدم وجود علاج محدد لفيروس شيكونغونيا، لافتة إلى أنه تمت الموافقة الأولية على لقاحين ضد فيروس شيكونغونيا في بعض الدول ويستخدمان بشكل أساسي للمسافرين.

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