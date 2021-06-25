الصحة العالمية تحذر.. موجة ثالثة خطيرة تجتاح إفريقيا بقوة

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن الموجة الثالثة لكورونا تنتشر بشكل أسرع في افريقيا وتجتاح القارة بقوة وبسرعة تفوق وتيرة التلقيح.

وأضافت المنظمة أن “الارتفاع الأخير يهدد بأن يكون الأسوأ في أفريقيا حتى الآن” وأن الحالات ترتفع بوتيرة أسرع من التطعيمات وأن القارة بحاجة ماسة وعاجلة لللقاحات”.

وقالت المنظمة أن افريقيا سجلت حوالي 474 ألف حالة جديدة – بزيادة قدرها 21٪ مقارنة بالأيام الـ 48 الأولى من الموجة الثانية وبهذا المعدل الحالي للعدوى، من المقرر أن تتجاوز الزيادة المستمرة السابقة بحلول أوائل جويلية.

وقالت ماتشيديسو مويتي ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا: “مع ارتفاع أعداد الحالات بسرعة وتزايد التقارير عن أمراض خطيرة ، فإن الطفرة الأخيرة تهدد بأن تكون الأسوأ في إفريقيا حتى الآن”.

وأضافت المتحدثة “لا يزال بإمكان أفريقيا أن تخفف من حدة تأثير هذه الإصابات السريعة الارتفاع، لكن نافذة الفرصة تغلق يمكن للجميع في كل مكان القيام بواجبهم من خلال اتخاذ الاحتياطات لمنع انتقال العدوى”.