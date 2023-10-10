من أجل الإمدادات الطبية العاجلة.. الصحة العالمية تدعو لفتح ممر إنساني إلى غزة

دعت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، لفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لقصف همجي إسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس.

وقال بول غاروود الناطق باسم المنظمة في ندوة صحفية بجنيف “إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان، خاصة الحساسة منها”، مشيرا إلى أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الأطراف، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأضاف: “إن الهجمات ضد المنشآت الصحية والآثار على المرضى والموظفين تشدد على الحاجة لتوفير الحماية وفق القانون الإنساني الدولي مشيرا إلى فجوة التمويل التي يعاني منها القطاع الصحي.

وتابع: “ناشدنا توفير ستين مليون دولار، تخصص أربعون مليونا منها للإمدادات الصحية وعشرون مليونا لتغطية نفقات إحالة المرضى إلى منشآت طبية أخرى. ولكننا لم نحصل إلى على ستة في المائة فقط من قيمة النداء”.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن الأطراف في غزة ملزمة وفق القانون الإنساني الدولي بضمان وصول الناس إلى الرعاية الطبية بشكل آمن، واحترام وحماية حيادية المستشفيات والعاملين الصحيين وسيارات الطوارئ.

ونفذت الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في غزة، بعد وقوع 13 هجوما على مرافق صحية في غزة منذ بدء التصعيد، حسب الصحة العالمية.

ودعت المنظمة لفتح الممر من أجل إجلاء الجرحى وتوفير الأدوية المنقذة للحياة في ظل مقتل نحو 800 شخص وإصابة أكثر من خمسة آلاف بجراح من بينهم 1500 طفل.