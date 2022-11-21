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الصحة العالمية: تراجع مفعول المضادات الحيوية بسبب الإفراط في استعمالها

الشروق أونلاين
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الصحة العالمية: تراجع مفعول المضادات الحيوية بسبب الإفراط في استعمالها
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تعبيرية

حذّرت منظمة الصحة العالمية، في الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات من تراجع مفعول المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات.

وأرجعت المنظمة السبب في تراجع فعالية تلك الأدوية في علاج الناس إلى الإفراط في استخدامها.

وكثيراً ما حذر العلماء من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، وهو ما يؤدي إلى إنتاج سلالات من الميكروبات الممرضة تقاوم هذه العقاقير بشكل غير مسبوق.

وفي جانفي 2022 حذّر العلماء من أن انخفاض فعالية المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات أصبحت أمراً يشكل تهديدًا كبيرًا للبشرية، حيث كشفت دراسة أنها أصبحت سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم وتقتل حوالي 3500 شخص يوميًا.

وتوفي أكثر من 1.2 مليون – وربما ملايين آخرين – في عام 2019 كنتيجة مباشرة للعدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية، وفقًا لأشمل تقدير حتى الآن للتأثير العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات (AMR) antimicrobial resistance.

الدراسة التي غطت أكثر من 200 دولة وإقليم تم نشرها في مجلة لانسيت. وتقول الدراسة إن مقاومة مضادات الميكروبات تقتل عددًا أكبر من الأشخاص مقارنة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) أو الملاريا.

وتحدث مئات الآلاف من حالات الوفاة بسبب عدوى شائعة كان من الممكن علاجها بسهولة في السابق، كما تقول الدراسة، لكن ولأن الميكروبات المسببة لها أصبحت مقاومة للعلاج أخذت حالات الوفاة في الارتفاع، بحسب ما نشر موقع صحيفة الغارديان البريطانية.

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