الصحة العالمية تصف العاملين في مستشفى الشفاء بـ”الأبطال”

وصفت منظمة الصحة العالمية العاملين الصحيين في مستشفى الشسفاء بغزة بالأبطال، كما حذرت تفاقم المعاناة بسبب الأمطار.

المتحدثة باسم المنظمة الأممية، مارغريت هاريس، قالت في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن الوضع في مستشفى الشفاء صعب. وناشدت وقف إطلاق النار الآن لأسباب إنسانية.

كما أشادت بالعاملين الصحيين في المستشفى، وقالت أنهم أبطال يفعلون كل يمكن ليتمكنوا من مواصلة العمل في ظل انقطاع الكهرباء عن المستشفى منذ 11 نوفمبر وشح الغذاء والماء النظيف.

🎥- مصطفى صرصور صحفي من #غزة، يشرح الوضع في مستشفى الشفاء خلال الحصار المطبق على المجمع وانعدام الحياة الإنسانية pic.twitter.com/Z9azKYvPHt — عربي بوست (@arabic_post) November 14, 2023

ويوجد في المستشفى نحو 700 مريض وأكثر من 400 من أفراد الطاقم الطبي بالإضافة إلى 3000 نازح لجأوا إليه بحثا عن الأمان.

مارغريت هاريس أشارت إلى وفاة 28 مريضا في المستشفى خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية وفقا للتقارير.

كما أضافت أن الأمطار ستزيد معاناة سكان غزة في وقت تسبب فيه تعطل مضخات الصرف الصحي وشح المياه إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة عبر الماء والالتهابات البكتيرية.

ويقيم بمنشآت الأونروا جنوب قطاع غزة أكثر من 580 ألف نازح. وتستضيف تلك المنشآت أعدادا تفوق بمقدار تسع مرات طاقتها الاستيعابية، بما يؤدي إلى مشاكل ومخاطر صحية. في بعض المنشآت على سبيل المثال، يوجد مرحاض واحد لكل 700 أو 1000 شخص.