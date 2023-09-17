الصحة العالمية “تضغط” على الصين للكشف عن أصل فيروس كورونا

حثّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الصين على تقديم المزيد من المعلومات حول أصل وباء كورونا، معربا عن استعداده لإرسال فريق ثان للتحقيق في الأمر.

وقال غيبريسوس في حديث لصحيفة فايننشال تايمز الأمريكية:”إننا نضغط على الصين للسماح بالوصول الكامل (للمعلومات المتعلقة بأصل الفيروس). ونطلب من الدول إثارة هذا الأمر”.

وتابع المسؤول يقول:”إذا عرفنا أصل الوباء، سيمكننا منع حدوث الجائحة المقبلة”. مضيفا:”هذا هو العلم، ولن يكون الأمر صحيحًا من الناحية الأخلاقية إذا لم نعرف ما حدث”.

وتم اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019. حيث يعتقد أنه بدأ الانتشار بين البشر في سوق للحيوانات الحيّة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مطلع سبتمبر الجاري، عن ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 38 بالمئة في أوت الماضي.

وجاء في دراسة وبائية نشرتها المنظمة، أن الفترة ما بين 31 جويلية و27 أوت، عرفت تسجيل أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا، بينها ما يزيد عن 1800 حالة وفاة بسبب الفيروس.