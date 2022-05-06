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الجزائر

الصحة العالمية تطلق برنامجا للتكفل النفسي بضحايا كورونا بالجزائر

الشروق أونلاين
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الصحة العالمية تطلق برنامجا للتكفل النفسي بضحايا كورونا بالجزائر

أعلن  وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الخميس، عن إطلاق برنامج خاص للتكفل النفسي بضحايا كورونا بالجزائر، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الوطني حول الأمراض العقلية، الخميس، أنّ جائحة كورونا كان لها تأثير نفسي وهو ما دفع بمنظمة الصحة العالمية للعمل على تطوير برنامج المساعدة النفسية والاجتماعية الذي يتم متابعته بإشراك أخصائيي الطب العقلي والطب النفسي في إعداده عبر كافة الولايات.

وأضاف بأن “الجزائر اعتمدت مخططا وطنيا لترقية الصحة العقلية 2017-2020، والذي لازال قيد التنفيذ بالرغم من بعض العراقيل التي اعترضته جراء جائحة كوفيد-19″، مشيرا في هذا الاطار إلى مخطط عمل شامل للصحة العقلية 2013-2017 لمنظمة الصحة العالمية، لتشجيع الدول على تطوير استراتيجيات وطنية في هذا المجال.

وفي السياق ذاته أكد الوزير “أن طب الأمراض العقلية” لم يعرف تطورا حقيقيا إلا خلال العقود الأخيرة”، بفضل التكوين، حيث لم يكن سوى أخصائي واحدا فقط في هذا المجال خلال السنوات الأولى للاستقلال، في اشارة منه إلى البروفيسور بن ميلود، رحمه الله، بينما يوجد في الوقت الحالي أكثر من ألف (1000) أخصائي و 21 مؤسسة متخصصة في الأمراض العقلية تتسع لأكثر من 5000 سرير.

وذكر وزير الصحة بالمناسبة أن علم الأوبئة في مجال الأمراض العقلية يمثل “تحديا حقيقيا، نظرا لكونه الدليل الحقيقي بالنسبة للمؤسسات الصحية، بفضل البيانات الوطنية التي تعتمد على أسس علمية، معبرا عن أمله مشاركة الجمعية الوطنية لعلم الأوبئة في الأمراض العقلية ب”فعالية في مواجهة هذا التحدي”.

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