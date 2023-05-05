الصحة العالمية تعلن انتهاء جائحة كورونا رسميا

أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا عن انتهاء جائحة كورونا بعد ثلاث سنوات من اكتشاف الوباء وانتشاره حول العالم.

وقالت منظمة الصحة، الجمعة، في بيان إن كوفيد-19 لم يعد خطراً عالمياً على صحة البشر، بعد إعلان المنظمة أخيراً عن انخفاض الوفيات الناتجة عن المرض بنسبة 95 بالمئة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن كوفيد حصد أرواح 20 مليون شخص على الأقل .

ويأتي هذا بعد أكثر من ثلاث سنوات على اكتشاف الوباء الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية لينتشر عبر الرحلات الجوية إلى كافة أنحاء العالم.