الصحة العالمية تهنىء الجزائر لهذا السبب

هنأت منظمة الصحة العالمية الجزائر لاحتلالها المرتبة السادسة عشر افريقيا من حيث نسبة تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا.

ونشر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشور هنأ فيه الجزائر لبلوغها نسبة تلقيح حوالي 24 بالمئة من سكانها.

وحسب المنظمة فقد بلغ التلقيح الكامل للمواطنين نسبة 10%، فيما تلقى 14٪ من السكان جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19.

تقرير دولي: الجزائر الخامسة عربيا في حملة التلقيح ضد كورونا

وفي 24 سبتمر 2021، صنف تقرير دولي الجزائر في المرتبة الخامسة عربيا في تقديم جرعات لقاح فيروس كورونا، بإجمالي 9.9 ملايين جرعة.

وحسب التقرير الذي أعدته منصة “Our World in Data” للإحصائيات، تتصدر السعودية الترتيب العربي، بحيث وصلت إلى إجمالي 41.2 مليون جرعة، يليها المغرب في المرتبة الثانية بإجمالي 38.4 مليون جرعة، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بـ 19.6 مليون جرعة، تليها مصر في المرتبة الرابعة بـ 13.8 ملايين جرعة.

وحسب المنصة، تتصدر جيبوتي ذيل قائمة الدول العربية الأقل بعدد جرعات لقاح كورونا، حيث وصل عدد الجرعات إلى إجمالي 67 ألف جرعة.