الصحة العالمية: كورونا تسبب في انتشار هذه العدوى الخطرة

كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا تسبب في ارتفاع مستويات المقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية، ما أدى إلى حالات عدوى مجرى الدم.

و استند التقرير إلى بيانات جُمعت من 87 بلداً في عام 2020، الذي شهد بداية تفشي فيروس كورونا، حيث أكد أن الاستخدام المفرط و إساءة استخدام المضادات الحيوية سببين رئيسيين في جعل الميكروبات مقاومة للعديد من الأدوية في وقت تقل فيه وتيرة تطوير العلاجات البديلة بشكل ينذر بالخطر.

ويكشف التقرير عن ارتفاع مستويات المقاومة (أكثر من 50%) لدى البكتيريا التي تسبب عدوى مجرى الدم في المستشفيات عادةً، مثل جرثومة الكلبسيلا الرئوية وجرثومة الراكدة.

ويتطلب علاج هذه الأنواع من العدوى المهددة للحياة علاجاً بالمضادات الحيوية المعروفة بمضادات “الملاذ الأخير” مثل الكاربابينيم، وهي النوع الذي يتم استخدامه عندما تفشل المضادات الأخرى في العلاج غير أن التقارير تشير إلى أن 8% من حالات عدوى مجرى الدم التي تسببها جرثومة الكلبسيلة الرئوية باتت مقاومة للكاربابينيم.

وأضاف الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة، أن مقاومة مضادات الميكروبات تهدم أركان الطب الحديث وتعرض ملايين الأرواح للخطر.

كما دعا المدير إلى ضرورة توسيع نطاق اختبارات المكروبيولوجيا وضمان توفير بيانات مضمونة الجودة من جميع البلدان وليس من البلدان الأغنى فحسب لفهم نطاق هذا التهديد العالمي حقيقةً وشنّ استجابة صحية عامة فعالة لهذه المشكلة.