الصحة العالمية: كورونا سيواصل التطور وقد نضطر للتعايش معه للأبد

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن فيروس كورونا سيواصل التطور وقد نضطر للتعايش معه لأن القضاء عليه مستبعد في الفترة الراهنة.

وبحسب المنظمة فإن الفيروس من المرجح أن يبقى معنا في ظل استمرار تحوره في البلدان غير المطعمة في جميع أنحاء العالم وتضاءل الآمال السابقة في القضاء عليه.

وقال مسؤولون بالمنظمة إنه لو اتخذ العالم خطوات مبكرة لتم وقف انتشار فيروس كورونا، ولكان الوضع اليوم مختلفا تماما.

وخلال كلمة للدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي، قال إنه يعتقد أن هذا الفيروس موجود “ليبقى معنا” وسيتطور مثل فيروسات الأنفلونزا الجائحة، وسوف يتطور ليصبح أحد الفيروسات الأخرى التي تؤثر علينا.

وكان مسؤولون في منظمة الصحة العالمية قد أكدوا في وقت سابق إن اللقاحات لا تضمن أن يقضي العالم على “كوفيد 19” مثل الفيروسات الأخرى، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي”.

وحذر العديد من خبراء الصحة البارزين، بمن فيهم كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي وستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة “موديرنا” المنتجة للقاح “كوفيد”، من أن العالم سيتعين عليه التعايش مع هذا المرض إلى الأبد، تماما مثل الإنفلونزا.

وقال رايان في مؤتمر الثلاثاء: “يظن الناس أننا سنقضي على الفيروس أو نستأصله. لا، هذا الأمر مستبعد جدا جدا”.

من جانبها ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية قالت: “كانت لدينا فرصة في بداية هذا الوباء. لم يكن من الضروري أن يكون هذا الوباء بهذا السوء”.