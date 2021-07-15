-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
المحكمة العليا ترفض إعادة محاكمة أويحي وسلال مجددا
منوعات

الصحة العالمية: متحور “دلتا” سيكون الأكثر انتشارا في الأشهر المقبلة

الشروق أونلاين
  • 574
  • 1
الصحة العالمية: متحور “دلتا” سيكون الأكثر انتشارا في الأشهر المقبلة

قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم رصد متحور “دلتا” من فيروس كورونا الجديد في 111 دولة وهو في طريقه لأن يصبح السلالة الأكثر انتشارا في الأشهر المقبلة.

وقالت المنظمة في بيان صحفي، الأربعاء، إن أفغانستان ونيجيريا والإكوادور من بين 15 دولة أبلغت عن أولى حالات الإصابة بالمتحور شديد العدوى في الأسبوع الماضي.

 وحذرت من أن المتغير “دلتا” من المرجح أن ينتشر في المزيد من البلدان وأنه من المرجح أن يصبح الصورة السائدة لفيروس كورونا في الأشهر المقبلة”.

ووفقًا لأرقام منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بـ (كوفيد-19) في الأسبوع الماضي في جميع أنحاء العالم.

مقالات ذات صلة
جثمان “فريد الروكور” يُوارى الثرى بالعاصمة.. وهذا ما قاله مقربون!

جثمان “فريد الروكور” يُوارى الثرى بالعاصمة.. وهذا ما قاله مقربون!

زرع شريحة في الجسم بعد التلقيح.. العالم بلقاسم حبة يعلّق

زرع شريحة في الجسم بعد التلقيح.. العالم بلقاسم حبة يعلّق

الترجمة ما زالت تفرض نفسها رغم الثورة التكنولوجية

الترجمة ما زالت تفرض نفسها رغم الثورة التكنولوجية

صناعة سيارة كهربائية جزائرية.. الكناس يدرس المشروع   

صناعة سيارة كهربائية جزائرية.. الكناس يدرس المشروع   

33 ألف دولار لمن ينتقل للعيش في هذه القرى الإيطالية!

33 ألف دولار لمن ينتقل للعيش في هذه القرى الإيطالية!

عالم روسي: البديل لرفض التلقيح ضد كورونا هو ارتداء بدلة رواد الفضاء

عالم روسي: البديل لرفض التلقيح ضد كورونا هو ارتداء بدلة رواد الفضاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • إبن الجزائر

    سيأتي اليوم الذي يكشف من كان السبب في هذه المصيبة التي عصفت بالعالم ...مهما اختبؤو وراء ستار الكذب سيكشفهم الله عز و جل و أنا ارشح الصهيونية بمشاركة بعض الأمريكان

    1

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد