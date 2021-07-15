الصحة العالمية: متحور “دلتا” سيكون الأكثر انتشارا في الأشهر المقبلة

قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم رصد متحور “دلتا” من فيروس كورونا الجديد في 111 دولة وهو في طريقه لأن يصبح السلالة الأكثر انتشارا في الأشهر المقبلة.

وقالت المنظمة في بيان صحفي، الأربعاء، إن أفغانستان ونيجيريا والإكوادور من بين 15 دولة أبلغت عن أولى حالات الإصابة بالمتحور شديد العدوى في الأسبوع الماضي.

وحذرت من أن المتغير “دلتا” من المرجح أن ينتشر في المزيد من البلدان وأنه من المرجح أن يصبح الصورة السائدة لفيروس كورونا في الأشهر المقبلة”.

ووفقًا لأرقام منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بـ (كوفيد-19) في الأسبوع الماضي في جميع أنحاء العالم.