الصحة العالمية: متحور “مو” الجديد قد يكون مقاوما للقاحات كورونا

أكدت منظمة الصحّة العالمية، الأربعاء، أنّها تراقب نسخة متحوّرة جديدة من فيروس كورونا اسمها «مو» رُصدت للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي، يخشى أن تكون مقاومة للقاحات.

وأوضحت المنظمة في نشرتها الوبائية الأسبوعية حول تطوّر الجائحة، أنّ النسخة المتحوّرة بي.1.621 بحسب تسميتها العلمية، تمّ تصنيفها في الوقت الراهن «متحوّرة يجب مراقبتها».

ولفتت إلى أنه لدى هذه المتحوّرة طفرات يمكن أن تنطوي على خطر «هروب مناعي» (مقاومة للّقاحات)، ما يجعل من الضروري إجراء دراسات عليها لفهم خصائصها بشكل أفضل.

ومنذ رصد «مو» للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي، أبلغ عن إصابات بها في دول عدة بأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وأوضحت المنظمة العالمية أنّه «على الرّغم من أنّ الانتشار العالمي للمتحوّرة مو بين الحالات المتسلسلة انخفض ويقلّ حالياً عن 0.1%، إلا أن انتشارها في كولومبيا (39%) والإكوادور (13%) يزيد باطّراد».

وإذا كان للغالبية العظمى من الطفرات تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفيروس، لكن بعضها يمكن أن يؤثّر فيه كأن يزيد من سهولة انتشاره، أو من مدى شدّة المرض الذي يسبّبه أو من مدى مقاومته للّقاحات أو الأدوية أو أدوات التشخيص أو غيرها من التدابير الاجتماعية والصحّية العامّة.

وبسبب ظهور متحوّرات في نهاية 2020 شكّلت خطراً متزايداً على الصحّة العامّة عمدت «الصحة العالمية» إلى وضع قائمة بالمتحوّرات التي يجب مراقبتها وتلك المثيرة للقلق، وذلك من أجل إعطاء الأولوية لأنشطة المراقبة والبحث على المستوى العالمي.

وقرّرت المنظمة، أن تطلق على المتحوّرات المراقبة وتلك المثيرة للقلق أسماء أحرف الأبجدية اليونانية بدلاً من اسم البلد الذي رصدت فيه للمرة الأولى، وذلك منعاً لإلحاق أيّ وصمة بهذا البلد ولتسهيل نطقها.

وحالياً، يوجد وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، أربع نسخ متحوّرة مثيرة للقلق، بينها المتحورة «ألفا» المنتشرة في 193 دولة و«دلتا» الموجودة في 170 دولة، في حين هناك خمس متحوّرات أخرى يجب مراقبتها (بما في ذلك المتحورة «مو»).