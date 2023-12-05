-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بيان هام من وزارة الصناعة حول مواد تخدير الأسنان
العالم

الصحة العالمية: “مقتل طفل كل 10 دقائق في غزة”

الشروق أونلاين
  • 30
  • 0
الصحة العالمية: “مقتل طفل كل 10 دقائق في غزة”
ح.م

كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن. أن “طفلاً واحداً يُقتل ​​كل 10 دقائق” بمعدل وسطي في قطاع غزة. 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بيبركورن، الثلاثاء، في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية. قائلا: “أعتقد أننا قريبون من أحلك لحظة في تاريخ البشرية، ولذلك نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة”.

وأوضح ممثل الصحة العالمية أن أزيد من 16 ألف شخص قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وأن أكثر من 60 بالمئة منهم نساء وأطفال”.

كما ذكر المسؤول ذاته أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت أيضاً عن إصابة أكثر من 42 ألف شخص بالقطاع.

مقالات ذات صلة
“التنسيقية الأوروبية” تطالب المغرب بإطلاق فوري لسراح الصحراويين

“التنسيقية الأوروبية” تطالب المغرب بإطلاق فوري لسراح الصحراويين

بريطانيا تعلن عن قيام جيشها برحلات استطلاعية فوق غزة لتحديد مكان الرهائن

بريطانيا تعلن عن قيام جيشها برحلات استطلاعية فوق غزة لتحديد مكان الرهائن

الخطوط الأميركية تطلب من راكب خلع سترة مكتوب عليها “فلسطين”

الخطوط الأميركية تطلب من راكب خلع سترة مكتوب عليها “فلسطين”

الناتو ينتظر أخبارا سيئة من أوكرانيا

الناتو ينتظر أخبارا سيئة من أوكرانيا

هذا عدد جنود الاحتلال الذين تلقوا مساعدة الطب النفسي

هذا عدد جنود الاحتلال الذين تلقوا مساعدة الطب النفسي

تركيا توجه تحذيرا للكيان الصهيوني

تركيا توجه تحذيرا للكيان الصهيوني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد