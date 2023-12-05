الصحة العالمية: “مقتل طفل كل 10 دقائق في غزة”

كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن. أن “طفلاً واحداً يُقتل ​​كل 10 دقائق” بمعدل وسطي في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بيبركورن، الثلاثاء، في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية. قائلا: “أعتقد أننا قريبون من أحلك لحظة في تاريخ البشرية، ولذلك نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة”.

“صلّى الفجر ونال الشهادة”.. أب يودع ابنه بعد استهدافه من قناصة الاحتلال بغزة#حرب_غزة pic.twitter.com/filJ747u1f — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 5, 2023

وأوضح ممثل الصحة العالمية أن أزيد من 16 ألف شخص قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وأن أكثر من 60 بالمئة منهم نساء وأطفال”.

كما ذكر المسؤول ذاته أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت أيضاً عن إصابة أكثر من 42 ألف شخص بالقطاع.