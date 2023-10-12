ارتفاع عدد القتلى الإسرائليين إلى 1300 واستشهاد 1203 فلسطيني

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الخميس، أن 1203 استشهدوا وأصيب 5763 آخرون جراء العدوان المتواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية “طوفان الأقصى” إلى 1300 من بينهم 220 جندياً. باعتراف “جيش” الكيان الصهيوني.

في حين أُصيب أكثر من 3300 آخرين، بينهم 28 في حالة حرجة في ظل استمرار ملحمة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فجر السبت الماضي.

وأعلن المتحدث باسم “جيش” الاحتلال ارتفاع عدد جنوده القتلى إلى أكثر من 220، مشيرا إلى وجود 60 جندياً أسيراً في قطاع غزة.