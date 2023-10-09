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الصحة الفلسطينية: 493 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة
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و2751 مصاب..

الصحة الفلسطينية: 493 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة

الشروق أونلاين
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الصحة الفلسطينية: 493 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة
ح.م

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 493 شهيدا، مع إصابة 2751 آخرين بجروح، منذ فجر السبت. 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: “ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 493 والمصابين إلى 2751”.

كما تسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى نزوح “أكثر من 123 ألف شخص في قطاع غزة منذ بدء التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس”، حسبما أعلنت عنه الأمم المتحدة.

وتتواصل الاشتباكات في اليوم الثالث من عملية “طوفان الأقصى”، وسط تقديرات باحتمال ارتفاع حصيلة الخسائر الإسرائيلية إلى 1000 قتيل.

وقد أعلن جيش الكيان الإسرائيلي “سقوط 700 قتيلا إسرائيليا منذ بداية عملية طوفان الأقصى”، حيث ارتفع مجموع القتلى في صفوف قواته حتى الآن إلى 73 عسكريا.

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