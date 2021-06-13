الصحراء الغربية: اسبانيا تشكو ترامب لإدارة جو بايدن

أكدت أن تغريدته سببت لها أزمات مع المغرب

أبلغت اسبانيا الإدارة الأمريكية الجديدة، إن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب حول الصحراء الغربية، خلف ضررا كبيرا لها، ودعتها إلى إعادة النظر في هذا التوجه الذي سبب لها مشاكل وأزمات متواصلة مع جارتها المغرب.

ونقلت وسائل إعلام اسبانية إن وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، تناولت القضية خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، في اطار التنسيق للاجتماع المرتقب بين رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز والرئيس الامريكي جو بايدن الاثنين.

وحسب صحيفة “الكونفيدونسيال” الاسبانية، أبلغت لايا نظيرها الأمريكي بأن القرار الذي اتخذه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، كان له عواقب على إسبانيا، مما تسبب في أزمة مع جارتها المغرب.

كما طلبت من بلينكين وفق المصدر ذاته أن تساعد الإدارة الديمقراطية الجديدة، في حل المشكلة التي سببتها الإدارة السابقة.

وحسب نفس الصحيفة سيعقد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الاسباني، اجتماعا مع جو بايدن يوم الاثنين على هامش قمة الناتو التي ستعقد في بروكسل لابلاغه بأن واشنطن يجب أن تشارك في حل النزاع الإسباني المغربي.

وكانت قناة “أنتينا 3″ الاسبانية قد كشفت إن اللقاء سيتناول قضايا اقليمية في مقدمتها قضية الصحراء الغربية وأن سانشيز سيسعى خلال هذا اللقاء، إلى إقناع الرئيس الأمريكي، بالتراجع عن قرار ترامب منح السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، كما سيدعوه لدعم استضافة إسبانيا لقمة الناتو سنة 2022.

الخارجية الأمريكية: بايدن لم يتخد أي قرار بشأن الصحراء الغربية

ومطلع ماي 2021، نفت الخارجية الأمريكية ما روجته وسائل إعلام مقربة من القصر الملكي بالمغرب (المخزن) حول حسم إدارة جو بايدن قرارها بشأن ملف الصحراء الغربية وإبلاغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره ناصر بوريطة أنه لن يتم إبطال قرار دونالد ترامب.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم تتخذ قرارا بشأن اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وكانت تقارير قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أبلغ نظيره المغربي، ناصر بوريطة، أن إدارة بايدن لن تبطل اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية على الأقل في الوقت الراهن.

وقال المتحدث، الذي فضل عدم ذكر اسمه لقناة الحرة الأمريكية: “لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار. نجري مشاورات بشكل خاص مع الأطراف حول أفضل طريقة للمضي قدماً وليس لدينا أي شيء إضافي لنعلنه”.

مسؤول بإدارة بايدن: قرار ترامب هو مناورة اللحظة الأخيرة

وفي جانفي 2021 وقبل توليه المنصب رسميا، كشف مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إن القرار الأخير لسلفه دونالد ترامب حول الصحراء الغربية هو مناورة اللحظة الأخيرة وهو قيد المراجعة حاليا.

وأكد نفس المسؤول لصحيفة واشنطن بوست: إن ما تم هو مناورات اللحظة الأخيرة وكل منها قيد المراجعة وستصدر الإدارة القادمة حكمًا عليها بناءً على معيار واحد هو المصلحة الوطنية.

ووفق نفس المصدر فإن الأمر يتعلق بملفات الصحراء الغربية وكوبا والحوثيين.

وحسبه فإن هذه القرارات تمت بضغط من صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر كمكافئة لدول قامت بالتطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي.

وكان عدة دبلوماسيين وسياسيين أمريكيين قد دعوا جو بايدن إلى إلغاء قرار ترامب حول الصحراء الغربية.

والتقت مواقف هؤلاء حول أن القرار شكل ضربة لثوابت السياسة الخارجية الأمريكية ومواقفها من النزاع.