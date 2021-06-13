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العالم
أكدت أن تغريدته سببت لها أزمات مع المغرب

الصحراء الغربية: اسبانيا تشكو ترامب لإدارة جو بايدن

الشروق أونلاين
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الصحراء الغربية: اسبانيا تشكو ترامب لإدارة جو بايدن
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أبلغت اسبانيا الإدارة الأمريكية الجديدة، إن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب حول الصحراء الغربية، خلف ضررا كبيرا لها، ودعتها إلى إعادة النظر في هذا التوجه الذي سبب لها مشاكل وأزمات متواصلة مع جارتها المغرب.

ونقلت وسائل إعلام اسبانية إن وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، تناولت القضية خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، في اطار التنسيق للاجتماع المرتقب بين رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز والرئيس الامريكي جو بايدن  الاثنين.

وحسب صحيفة “الكونفيدونسيال” الاسبانية، أبلغت لايا نظيرها الأمريكي بأن القرار الذي اتخذه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، كان له عواقب على إسبانيا، مما تسبب في أزمة مع جارتها المغرب.

كما طلبت من بلينكين وفق المصدر ذاته أن تساعد الإدارة الديمقراطية الجديدة، في حل المشكلة التي سببتها الإدارة السابقة.

وحسب نفس الصحيفة سيعقد  بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الاسباني، اجتماعا مع جو بايدن يوم الاثنين على هامش قمة الناتو التي ستعقد في بروكسل لابلاغه بأن واشنطن يجب أن تشارك في حل النزاع الإسباني المغربي. 

وكانت قناة “أنتينا 3″ الاسبانية قد كشفت  إن اللقاء سيتناول قضايا اقليمية في مقدمتها قضية الصحراء الغربية وأن سانشيز سيسعى خلال هذا اللقاء، إلى إقناع الرئيس الأمريكي، بالتراجع عن قرار ترامب منح السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، كما سيدعوه لدعم استضافة إسبانيا لقمة الناتو سنة 2022.

الخارجية الأمريكية: بايدن لم يتخد أي قرار بشأن الصحراء الغربية

ومطلع ماي 2021، نفت الخارجية الأمريكية ما روجته وسائل إعلام مقربة من القصر الملكي بالمغرب (المخزن) حول حسم إدارة جو بايدن قرارها بشأن ملف الصحراء الغربية وإبلاغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره ناصر بوريطة أنه لن يتم إبطال قرار دونالد ترامب.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم تتخذ قرارا بشأن اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وكانت تقارير قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أبلغ نظيره المغربي، ناصر بوريطة، أن إدارة بايدن لن تبطل اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية على الأقل في الوقت الراهن.

وقال المتحدث، الذي فضل عدم ذكر اسمه لقناة الحرة الأمريكية: “لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار. نجري مشاورات بشكل خاص مع الأطراف حول أفضل طريقة للمضي قدماً وليس لدينا أي شيء إضافي لنعلنه”.

مسؤول بإدارة بايدن: قرار ترامب هو مناورة اللحظة الأخيرة

وفي جانفي 2021 وقبل توليه المنصب رسميا، كشف مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إن القرار الأخير لسلفه دونالد ترامب حول الصحراء الغربية هو مناورة اللحظة الأخيرة وهو قيد المراجعة حاليا.

وأكد نفس المسؤول لصحيفة واشنطن بوست: إن ما تم هو مناورات اللحظة الأخيرة وكل منها قيد المراجعة وستصدر الإدارة القادمة حكمًا عليها بناءً على معيار واحد هو المصلحة الوطنية.

ووفق نفس المصدر فإن الأمر يتعلق بملفات الصحراء الغربية وكوبا والحوثيين.

وحسبه فإن هذه القرارات تمت بضغط من صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر كمكافئة لدول قامت بالتطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي.

وكان عدة دبلوماسيين وسياسيين أمريكيين قد دعوا جو بايدن إلى إلغاء قرار ترامب حول الصحراء الغربية.
والتقت مواقف هؤلاء حول أن القرار شكل ضربة لثوابت السياسة الخارجية الأمريكية ومواقفها من النزاع.

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التعليقات
20
  • مغنية

    صح نومكم بقال مسؤول وضح مسؤول سافر مسؤول واموال البترول تهدر والشعب يموت في البحار وعلى قنينة من الزيت وكيلو سكر منذ السبعينيات وأنا أسمع لهذه الأسطوانة ولا زالت هي هي لم تتغير لماذا لا تغير الجزائر من سياسة النعامة وتسترد الصحراء بالقوة اذا كانت فعلا القوة الاكثر فتكا وتدريبا وسلاحا في افريقيا لماذا تعولون على بايدن او ترامب او الجن الاسود قتلتمونا بالشفوي نريد معرفة ما فعلتم مع الحراك أما بايدين فما هو الا موظف في البيت الابيض واي قرار يتخذه يأتي من تل أبيب

    19
  • جمال

    المخزن قاصر النظر او معتوه فكيف يسرق امة عربية ومسلمة ويبيع فلسطين للاعداء مقابل أرض مهما طال الزمن ستعود إلى اهلها. عليه ترك الصحراء الغربية لاهلها والاهتمام ببناء عهد جديد مع جارتك الجزائر لأن هذه الأخيرة لن تتخلى عن القضية الصحراوية رغم تعاقب الرؤوساء و الحكومات.

    -16
  • Rachid

    بايدن لم يتخد أي قرار بشأن الصحراء الغربية يعني أن قرار ترامب ليس له أي معنى

    -68
  • ارض-ارض--

    اللهم انصر الجزائر نصرا مؤزرا-----واخذل المخزن المطبع الفاشل الراشي المفتري الكذاب واجعل كيده في نحره--وخلص الشعب المغربي منه.

    -69
  • كذب المخزن وتفنده الخارجية الأمريكية

    المخزن يتعامى عن شيء الكل يعرفه وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قامت على مبدأ تقرير المصير واستقلت بموجبه عن المملكة المتحدة أو بريطانيا فكيف لها أن تتنكر لمبدأ هي نفسها كانت وليدته وقامت من خلاله؟ أمريكا يمكنها أن تفعل أي شيء سوى شيئين: أن تتخلى عن مبدأ تقرير مصير الشعوب وحقوق الإنسان رغم بعض المآخذ عليها ... انظروا لابن سلمان لما وجد الحزم من بايدن في مجال حقوق الإنسان وقضية خاشقجي الوحشية التي أشرف عليها شخصيا ها هو يترجى إيران فتح صفحة جديدة ويعلن نيته في إنهاء حرب اليمن ... وليبيا لم تجد الحل في وقت ترمب بائع السلاح ومدمر اليمن والناكث لعهوده مع إيران وها هي الآن تسير نحو الانفراج والأمن لأن بايدن متمسك بالشرعية الدولية وحقوق الإنسان ... فبرويطة المغربي يمني نفسه ويُقَوِّلُ وزير خارجية أمريكا ما لم يقله وهذا في حد ذاته فضيحة دبلوماسية مدوية بعد تكذيب الخارجية الأمريكية ... فحبل الكذب قصير وعجلة "برويطة" المخزن خرجت عن محورها واعوجت ... فالعصر عصر الطائرات والمراكب السريعة والصواريخ وليس "البراويط" التي تسابق السلاحف !!!!!!

    -122
  • وائل منصوري

    يا اخي الكفر ملة واحدة ....بايدن صهيوني كسالفه واليهود قوم بهت.....اللوبي الصهيوني يعمل لدولة الشريفة الصهيونية وصحف الشواذ كسكاي وارونيوز والسي ن ن......سلاح ايضا

    -95
  • Karim

    الدي فضل عدم دمر اسمه؟! طبعا طبعا

    83
  • Ahmed

    بالعقل بايدين سيقف مع مصالح إسرائيل أو مع مصالح الجزائر .الجواب واضخ

    125
  • توفيق

    الصهيونيين كوشنير ومائير بن شابات أقنعا المغرب أن العالم كله سيغرد بعد تغريدة ترامب لأنهما سيسعيان إلى إقناع شركائهما بالاعتراف بمغربية الصحراء وجدية مقترح الحكم الذاتي. فهلل المغرب وكبر، ونسي أنه ينقاد وراء رئيس مهزوم ومتابع قضائيا ولم يبقى له من عهدته إلا 40 يوما. كما نسي وعود بايدن الانتخابية بأنه سيتراجع عن العديد من قرارات سلفه في حالة انتخابه. هذا مصير من يثق في وعود اليهود، يأخذون كل شيء ولا يعطون أي شيء، فوجد نفسه معزولا في محيطه ومع حلفائه بل منبوذ بدون صديق ولا حميم، يُؤوِل الأحداث في عزلة ويتساءل عن أي وجهة يتجهها وأي باب يطرقه. حتى جاء سفر إبراهيم غالي إلى اسبانيا فجعل منه زوبعة في فنجان ليحول الأنظار عن خيباته ونكساته منذ سقوطه في فخ الكركرات

    -104
  • مواطن

    الصحراء الغربية قضية بين مسلمين لا دخل لدول اخرى فيها. الشعب الصحراوي شعب مسلم. نحن ضد الاعتداء و السرقة لانها محرمة علينا اصلا. هل المسلم يعتدي على مسلم و يسرق امواله هاذا عدوان لا يقبله المتدين و لا البودي و العلماني. شرعا المغرب في وضعية عدوانية يجب عليها ان تعي ما تفعل. ان كان القرار لبس بين ايديها و هي مدفوعة و مرغمة هاذا شيء اخر عايها ان تقوله علنا حتى الشعوب المغاىبية المحيطة تعرف و لا تدخل في الكراهية فيما بينها. ان كان الرءيس الامىيكي يدخل كحكم عادل مرحبا. اما اذا تدخل كشريك هنا يتحمل مسؤولياته امام الاقوياء الاخرين. وهل يتروكونه يفعل ما يشاء و ياخذ ما يشاء؟ شرعا الصحراء الغربية ملك لاصحابها. الله سبحانه و تعالى اعطاء نصيبهم من الرزق و انتم تسروقونه علنا . لو كان خليفة فوق الارض لقطع ايدييكم

    -112
  • متطوع مغترب

    يقولون أن الملك دفع مقابل الصفقة ربع ميزانية الدولة لعبا بورقة و كل ما تملكه الملكة كلها و بتالي إذا تراجع بدين عن سلفه فإنه بهاذا قرار تسبب بهالك الملكة و نهايتها على يديه يهود و غربيون يضحكون عليهم و هم يريدون صب غضبهم و فشلهم علينا لا تتركو مجال لهم لتضمر و نشر احقادهم علينا معا يهود يقولون خوة خوة و معا جيرانهم مسلمين و عرب و أمازيغي مثلهم يريدون طمسهم و غطرستهم و نشر سمومهم لهم

    -106
  • موسطاش

    رداً على الذبانة المسماة (الحقيقة) : أي دولة التي تتحدث عنها التي تساندكم بتغريدة على تويتر لا قيمة لها ؟

    -184
  • Blaili

    سبيكتان من الذهب وطُوي الأمر.

    225
  • صلاح الدين الايوبي الجزائرى

    انا لا افهم لماذا المغاربه يعلقون فى الجرائد الجزائريه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    -303
  • الحقيقة

    المغرب يتعامل مع دولة تسمى الولايات المتحدة الامريكية لها مؤسسات ديمقراطية لا يتسلم مسؤولوها هدايا الذهب مقابل تدمير الثروة الحيوانية لبلدانهم .

    385
  • أنا

    سيصاب أمير المدمنين بالإسهال إلى غاية اتخاذ القرار لأنه في حال تراجع بادين عن قرار ترامب، سيكون المخزن خسر فلسطين و الصحراء الغربية في ضربة واحدة ؟

    -420
  • علالي عبد الحي

    المخزن يعبد ترمب وهو في "رقصة الديك" قبل خروج روحه، فقد اتخذ قرارات خطيرة:
    - العفو على كل مقربيه الذين قاموا بجرائم وخيانات.
    - هناك كلام أنه سيعفو عن نفسه كمواطن أمريكي خوفا من متابعته بعد انتهاء ولايته.
    -إعلانه الذي يعترف فيه بسيادة المغرب على (الصحراء الغربية) ولم يقل المغربية وهذا له أكثر من معنى
    - تصنيفه لمكون مهم من اليمنيين وهم الحوثيين كإرهابيين لإرضاء الخليجيين المتدخلين باليمن.
    - فرض عقوبات على كل من يحارب أمريكا بالعراق ويطالب بخروجها وكأن العراق ملك أبيه الهالك.
    - تشديد العقوبات على إيران واستفزازها عسكريا لترد ويورط بايدن بعده في حرب تضر الصهاينة
    - حث مصر على ضرب إثيوبيا

    -276
  • محمد

    قيد المراجعة والموافقة، وأهم من يظن آن بايدن سيقلق إسرائيل من آجل عيوم السراب والوهم

    359
  • الطاهر**

    هذا مصير الملك الفاشل الذي قدم الرشوة في الوقت البدل الضائع انها المهزلة والبهدلة....

    -383
  • Contrôleur

    ههههه سوف نرى!!!!!! قال مسؤول ،صرح مسؤول.......
    الملف طوي نقطة الى السطر.

    402

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