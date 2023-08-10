الصحراء الغربية: الترخيص لشركة “نوماد إكسبلوريشن” الاسترالية لاستكشاف المعادن

وقعت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، اتفاقا للاستكشاف المعدني، يمنح بموجبه رخصة استكشاف لشركة “نوماد إكسبلوريشن” الاسترالية, بمنطقة “أم أعبانة” المحررة.

وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية أن الرخصة الممنوحة وفقا لقانون التعدين الصحراوي رقم 02/014، ستغطي الاستكشاف في 2000 كيلومتر مربع في منطقة “أم أعبانة” بالأراضي المحررة من تراب الصحراء الغربية.

ووفقا لذات المصدر فإن الشركة الاسترالية “نوماد إكسبلوريشن” تعتزم البدء في دراسات متعددة باستخدام أحدث تقنيات الاستكشاف الحديثة بما في ذلك الاستشعار عن بعد وتحليل الصور الجوية المتعلقة بمنطقة الرخصة وسيتبع هذا العمل الاستكشافي الأولي أنشطة ميدانية بما في ذلك المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي.

ويعتبر هذا الترخيص الاستكشافي الجديد, تضيف (واص), الخامس من نوعه الذي منحته الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن, إذ ينضاف إلى أربعة تراخيص قائمة لاستكشاف المعادن سبق أن حصلت عليها شركتا “هانو ريسورس” و”سيرنيتي إكسبلوريشن” في الأراضي المحررة من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

للإشارة فقد اعتمد البرلمان الصحراوي, قانونا حديثا للتعدين سنة 2014, أنشئت بموجبه الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن.

وقد تم ترتيب مبادرات منح التراخيص وفقا للقانون الدولي واعتمادا على الرأي القانوني للأمم المتحدة بشأن الأنشطة التجارية في الصحراء الغربية، إذ أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي هي السلطة السيادية الوحيدة على أراضي الصحراء الغربية.