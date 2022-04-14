الصحراء الغربية: الرباط تحاول استمالة موقف روسيا قبل اجتماع مجلس الأمن

جدّدت الخارجية الروسية موقف موسكو من قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. أياما قليلة قبل عقد اجتماع في مجلس الأمن حول الملف.

جاء ذلك في خلال استقبال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين للسفير المغربي في موسكو لطفي بوشعرة مساء الثلاثاء، حسب ما نقلته وكالة “تاس” المحلية.

وحسب الوكالة، فقد تحدّث الطرفان في لقائهما عن “تسوية النزاع في الصحراء الغربية”. مع اقتراب موعد النظر المرتقب في هذه القضية في مجلس الأمن يوم 20 أفريل الجاري.

وأكّد المسؤول الروسي في حديثه مع سفير الرباط إنّه “لا يمكن حلّ مشكلة الصحراء الغربية إلا بالوسائل السياسية”.

ومعلوم إن روسيا، تدعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وتدعو في كافة اجتماعات مجلس الأمن إلى استئناف مفاوضات بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب من أجل تنفيذ لوائح الأمم المتحدة التي تؤكد إن الإقليم تحت بند تصفية الاستعمار.