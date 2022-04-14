-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أحوال الطقس: أمطار غزيرة عبر 32 ولاية إلى غاية الجمعة
العالم

الصحراء الغربية: الرباط تحاول استمالة موقف روسيا قبل اجتماع مجلس الأمن

الشروق أونلاين
  • 943
  • 0
الصحراء الغربية: الرباط تحاول استمالة موقف روسيا قبل اجتماع مجلس الأمن
أرشيف
تعبيرية

جدّدت الخارجية الروسية موقف موسكو من قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. أياما قليلة قبل عقد اجتماع في مجلس الأمن حول الملف.

جاء ذلك في خلال استقبال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين للسفير المغربي في موسكو لطفي بوشعرة مساء الثلاثاء، حسب ما نقلته وكالة “تاس” المحلية.

وحسب الوكالة، فقد تحدّث الطرفان في لقائهما عن “تسوية النزاع في الصحراء الغربية”. مع اقتراب موعد النظر المرتقب في هذه القضية في مجلس الأمن يوم 20 أفريل الجاري.

وأكّد المسؤول الروسي في حديثه مع سفير الرباط إنّه “لا يمكن حلّ مشكلة الصحراء الغربية إلا بالوسائل السياسية”.

ومعلوم إن روسيا، تدعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وتدعو في كافة اجتماعات مجلس الأمن إلى استئناف مفاوضات بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب من أجل تنفيذ لوائح الأمم المتحدة التي تؤكد إن الإقليم تحت بند تصفية الاستعمار.

مقالات ذات صلة
سويسرا ترفع التجميد عن أموال حسني مبارك

سويسرا ترفع التجميد عن أموال حسني مبارك

بالفيديو.. ماكرون يهاجم لوبان من خلال فتاة محجبة

بالفيديو.. ماكرون يهاجم لوبان من خلال فتاة محجبة

البنتاغون: دول في الناتو تزوّد أوكرانيا بالدبابات لمواجهة القوات الروسية

البنتاغون: دول في الناتو تزوّد أوكرانيا بالدبابات لمواجهة القوات الروسية

مرشّحة الرئاسيات الفرنسية تطلب “تبرّعات” لسداد ديون حملتها الانتخابية

مرشّحة الرئاسيات الفرنسية تطلب “تبرّعات” لسداد ديون حملتها الانتخابية

كوريا الجنوبية تسجّل أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية تسجّل أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بكورونا

حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” تقترب من كوريا الشمالية

حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” تقترب من كوريا الشمالية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد