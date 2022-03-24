الصحراء الغربية: الهلال الأحمر يوجه نداء عاجلا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية

وجه الهلال الأحمر الصحراوي، الخميس، نداء عاجلا طالب فيه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتقديم مساعدات عاجلة للاجئين الصحراويين لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم.

وقال الهلال الأحمر في بيان له، إن مؤشرات الأمن الغذائي تشير إلى أن أكثر من 88% من اللاجئين الصحراويين يعد في وضع هش للغاية.

وتابع البيان أنه إزاء هذا الوضع الخطير الذي يعاني منه اللاجئون الصحراوين يوجه نداء عاجلا إلى البلدان المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الدولية، وجمعيات المجتمع المدني، و الحركة التضامنية مع الشعب الصحراوي لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين الصحراويين لتفادي حدوث مزيد من التدهور للوضع الإنساني الهش.

وأضاف البيان أن وضعية اللاجئين الصحراويين الطويلة الأمد أكثر هشاشة من أي وقت مضى، وذلك نتيجة للتداعيات الوخيمة التي تسببت فيها جائحة كورونا، وموجة النزوح الجديدة لآلاف المدنيين الناجمة عن استئناف الحرب بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية المغرب وجبهة البوليساريو.

وأكد البيان أن حجم الحصص الغذائية الشهرية المقدمة لهؤلاء اللاجئين تقلص بأكثر من 50 % خاصة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، نظرا لنفاد مخزون الدقيق والزيت بشكل كامل وتقلص مخزون المواد الغذائية الأخرى الأساسية إلى حده الأدنى.

وأشاد الهلال الأحمر الصحراوي بالدعم السخي والمتواصل للجزائر للاجئين الصحراويين على امتداد أكثر من 46 سنة، مثمنا عاليا المساهمات القيمة التي قدمتها الجهات المانحة لهؤلاء اللاجئين، ويقدر عاليا جهود وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والحركة التضامنية.