الصحراء الغربية: “بريكس” تشدد على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية

شددت مجموعة “بريكس”، بجنوب افريقيا، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي “دائم ومقبول” من الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) لقضية الصحراء الغربية، وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية.

وحثت مجموعة “بريكس”، في البيان الختامي الذي توج أشغال قمة قادة الدول الأعضاء (البرازيل, روسيا, الهند, الصين و جنوب افريقيا) المنعقدة بجوهانسبورغ منذ الثلاثاء, على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول للطرفين لمسألة الصحراء الغربية طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة, وتنفيذا لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)”, كما أكدت تأييدها للبيان المشترك الصادر عن نواب وزراء خارجية مجموعة “بريكس” والمبعوثين الخاصين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اجتماعهم في 26 أبريل الماضي, بمدينة كاب تاون بجنوب افريقيا.

وكان هؤلاء قد أكدوا على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي مستدام يقبله الطرفان لقضية الصحراء الغربية طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”. و أعرب المشاركون في الاجتماع عن “دعمهم الكامل لتنفيذ مهمة المينورسو”.

ويشارك رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, ابراهيم غالي, اليوم الخميس في اجتماع بريكس/افريقيا بدعوة رسمية من المجموعة, رغم الجهود والمناورات التي بذلها المغرب لإقناع عدد من أعضائها بمعارضة مشاركة الجمهورية الصحراوية في هذا اللقاء (لا سيما الهند والبرازيل).

ولإخفاء فشله الذريع في إلغاء مشاركة الجمهورية الصحراوية في هذا الاجتماع الهام, نشر المغرب عن طريق وكالته الرسمية خبرا منقولا عن “مصدر مأذون” والذي يدعي أن “الأمر يتعلق باجتماع منظم على أساس مبادرة أحادية لحكومة جنوب افريقيا”.