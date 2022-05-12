الصحراء الغربية: بعد هولندا.. تركيا “تُكذّب” النظام المغربي

نفت خارجية تركيا الخميس، ما نقلته وسائل إعلام مقربة من النظام المغربي، حول إعلان الوزير تشاووش أوغلو، دعم الطرح المغربي في الصحراء الغربية، مؤكدة إن موقفها لم يتغير وهو مساندة لوائح وقرارات الأمم المتحدة حول النزاع.

وقال الناطق باسم الخارجية تانجو بيلغيج في تصريح ردا على هذه المعلومات: منذ البداية دعت تركيا إلى حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية في إطار لوائح وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإلى الحوار بين الأطراف.

وأضاف: تدعم تركيا وحدة أراضي وسيادة جميع دول المنطقة داخل الحدود المعترف بها دوليًا.

وأوضح: أكد الوزير تشاووش أوغلو على هذا الأمر خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المغربي بمراكش يوم الأربعاء 11 ماي.

هولندا تنشر بيانا حول موقفها من قضية الصحراء الغربية

من جهتها نشرت الخارجية الهولندية، مساء الأربعاء، نص البيان المشترك الذي توج اجتماعا بين وزير خارجيتها ووبكي هوكسترا ونظيره المغربي ناصر بوريطة، تضمن توضيحا حول موقفها من قضية الصحراء الغربية، معلنة دعمها لحل مقبول من الطرفين وفق ووثائق الأمم المتحدة دون دعم صريح لمبادرة الرباط.

وسارعت وسائل إعلام مغربية إلى نشر معلومات حول إعلان هولندا دعمها للطرح المغربي بشأن نزاع الصحراء الغربية، باجتزاء نص البيان، والتركيز على شق فقط، يقول “تعتبر هولندا خطة الحكم الذاتي المقدمة في عام 2007 مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة” وهي فقرة لا تتضمن دعما صريحا للمبادرة وإنما اعتبارها مساهمة.

لكن الجزء الأهم في البيان والذي ورد قبل هذا الموقف، وكان الأبرز بحكم التأكيد عليه هو كما ورد في النص: “أكدت هولندا والمغرب دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية وجهوده لمواصلة العملية السياسية الهادفة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.

وتنص لوائح مجلس الأمن والأمم المتحدة، منذ بداية النزاع على أن الصحراء الغربية إقليم يخضع للوائح تصفية الاستعمار، والتي تعالجها ما يسمى لجنة الأربعة والعشرين كما هو موضح في موقع الأمم المتحدة:

جوسيب بورال يوجّه “صفعة” للمغرب وسانشيز

ويوم 29 أفريل 2022، أكّد مفوّض السياسة الخارجية الأوروبية جوسيب بوريل فونتيليس، استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصّل إلى حلّ سلمي للنزاع في الصحراء الغربية.

وجدّد فونتيليس في ردّه على رسالة من البرلمان الأوروبي، دعمه لجهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى الصحراء الغربية.

وقال المفوّض الأوروبي إنّ:”جميع الدول العضوة في الاتحاد، تتشارك نفس الالتزام بمركزية المسار الأممي لحلّ القضية الصحراوية”.

وأضاف:”سيلتزم الاتحاد الأوروبي بدعوة أطراف النزاع إلى مواصلة المسار الأممي للتوصّل إلى حلّ مرضي للطرفين”.

وتأتي تصريحات بورال على نقيض ما ذهب إليه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عندما أعلن عن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية.

مسؤول أوروبي يعترف بعودة الأعمال العسكرية بين المغرب والبوليساريو

في 26 أفريل 2022، أقرّ المفوّض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارتيتش بعودة العمليات القتالية في الصحراء الغربية، بين قوات الاحتلال المغربية وجبهة البوليساريو.

جاء ذلك في سياق حديث المفوّض الأوروبي لإدارة الأزمات، حول ما وصفه بالأزمات الإنسانية المنسية، على غرار الأزمة الصحراوية، في نقاش مع لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي.

وأشار المفوّض الأوروبي في حديثه إلى أن “الأعمال العدائية الجارية في الصحراء الغربية، لا تزال تحدّ من إمكانيات العيش. خاصّة بالنسبة للشباب الصحراويين”.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول أوروبي بشكل علني، ​​بعودة الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة البوليساريو في الصحراء الغربية.

مجموعة نيويورك تدعو مجلس الأمن لتعجيل إجراء استفتاء تقرير المصير

وقبل أيام وجّهت مجموعة الدعم لنيويورك من أجل استقلال الصحراء الغربية، رسالة إلى مجلس الأمن. تطالب فيها بتمكين بعثة “مينورسو” من تنظيم استفتاء تقرير المصير.

وجاء في الرسالة التي بعثتها المجموعة المتكوّنة من 308 منظمات دولية:”بناء على استئناف عمل بعثة “مينورسو” بداية من 20 أفريل. ندعو أعضاء مجلس الأمن إلى العمل على تمكين البعثة من إنهاء مهمّتها المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير”.

وذكّرت مجموعة نيويورك في رسالتها:”كان يفترض إجراء هذا الاستفتاء أواخر عام 1993 على أقصى تقدير”.

وأضافت:”طيلة 30 عاما، استمرّ مجلس الأمن في تجاهل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلّق بتصفية الاستعمار في الإقليم المحتلّ”.

وتابعت:”لا يمكن لمجلس الأمن أن يستمرّ في تجاهل الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي يقوم بها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية. والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب”.

كما ندّدت المجموعة في ختام رسالتها بالدعم العسكري والمالي الذي يمنحه عضوان في مجلس الأمن، هما الولايات المتحدة وفرنسا، للمملكة المغربية، من أجل تكريس سياسة اللاعقاب لصالح مسؤولي الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية.

الرباط تحاول استمالة موقف روسيا قبل اجتماع مجلس الأمن

وفي 14 أفريل، جدّدت الخارجية الروسية موقف موسكو من قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. أياما قليلة قبل عقد اجتماع في مجلس الأمن حول الملف.

جاء ذلك في خلال استقبال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين للسفير المغربي في موسكو لطفي بوشعرة مساء الثلاثاء، حسب ما نقلته وكالة “تاس” المحلية.

وحسب الوكالة، فقد تحدّث الطرفان في لقائهما عن “تسوية النزاع في الصحراء الغربية”. مع اقتراب موعد النظر المرتقب في هذه القضية في مجلس الأمن يوم 20 أفريل الجاري.

وأكّد المسؤول الروسي في حديثه مع سفير الرباط إنّه “لا يمكن حلّ مشكلة الصحراء الغربية إلا بالوسائل السياسية”.

ومعلوم إن روسيا، تدعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وتدعو في كافة اجتماعات مجلس الأمن إلى استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب من أجل تنفيذ لوائح الأمم المتحدة التي تؤكد إن الإقليم تحت بند تصفية الاستعمار.