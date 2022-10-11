الصحراء الغربية: تقرير غوتيريش السنوي “يفضح” النظام المغربي

عرّى التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الصحراء الغربية والذي عرضه على مجلس الأمن، ممارسات النظام المغربي، بداية بتكتمه على وجود مواجهات مسلحة، إلى جانب منع البعثات الأممية حول حقوق الإنسان ومنع لقاء المجتمع المدني بستافان دي ميستورا وكذا استعمال طائرات بدون طيار لقصف القوافل التجارية.

ونشر عبد الحميد صيام الناطق السابق باسم بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، في صحيفة القدس العربي، مضمون تقرير غوتيريش الذي رفعه إلى مجلس الأمن بمناسبة مناقشة الوضع في الصحراء الغربية، وتمديد مهمة البعثة.

الجيش المغربي يعترف بـ 700 عملية إطلاق نار

ويشير التقرير “إلى أن اشتباكات بين الطرفين يمكن وصفها بأنها ليست شديدة قد جرت في منطقة عمل البعثة بين القوات الملكية المغربية وعناصر من جبهة البوليساريو طوال الفترة المشمولة بالتقرير (سنة كاملة) ما أدى إلى تأثر أنشطة مينورسو الجوية والبرية. كما أن الذخائر غير المنفجرة والمتفجرات من مخلفات الحرب تشكل تهديداً محتملاً لموظفي الأمم المتحدة وأصولها ومواردها.

ويشير التقرير إلى أن تبادل إطلاق النار واشتبكات قد وقعت في القاطع الشمالي من منطقة عمليات المينورسو بعد الحاجز الدفاعي “The Berm”.

وجاء في التقرير أن عددا من الطائرات المسيّرة (بدون طيار) التابعة للقوات المغربية قد نفذت هجمات شرق الجدار الرملي. وفي بعض الحالات، كانت مصادر هذه التقارير من وسائل الإعلام التي أشارت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين نتيجة الضربات الجوية.

ويستمر التقرير في سرد العديد من الانتهاكات لخط وقف إطلاق النار، فيذكر أن الجيش المغربي قد أبلغ بين 1 سبتمبر 2021 و31 أوت 2022، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، عن 691 حادثة تتعلق بإطلاق النار من مسافة على وحداتها عند الساتر الرملي أو بالقرب منه، 64% من هذه الحوادث وقعت قرب منطقة المحبس. لكن بعثة المينورسو لم تتمكن من التحقق من هذه الحوادث بسبب الوضع الأمني.

وحسبه، خلال نفس الفترة، أصدرت جبهة البوليساريو تقارير إعلامية منتظمة بشأن العمليات العسكرية التي قامت بها ضد مواقع الجيش المغربي والتي وصل عددها إلى 1001 حادثة إطلاق نار.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، افتتحت سورينام وتوغو وكابو فيردي (الرأس الأخضر) “قنصليات ” لها في مدينة الداخلة. وذلك في التواريخ 31 آذار/ مارس، و 26 أيار/ مايو، و 21 تموز/ يوليو 2022 تباعا. ووصفت جبهة البوليساريو هذه التمثيلات الدبلوماسية بأنها “انتهاك للقانون الدولي وخرق للوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية”.

ويشير التقرير إلى استمرار المغرب بالاستثمار غربي الجدار الأمني في تطوير البنية التحتية. ففي تاريخ 23 جوان 2022، أعلنت السلطات المغربية عن توقيع أربع اتفاقيات تتعلق بمشروع تحلية مياه البحر لمدينة الداخلة، ومن المتوقع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 37 مليون متر مكعب من المياه سنويا. وقد احتجت جبهة البوليساريو للأمين العام للأمم المتحدة على مثل هذه الاستثمارات التي “تنتهك القانون الدولي”.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، افتتحت سورينام وتوغو وكابو فيردي (الرأس الأخضر) “قنصليات” لها في مدينة الداخلة، كما يستمر المغرب بالاستثمار في تطوير البنتية التحتية

منع بعثة أممية من زيارة المدن الصحراوية

يشير التقرير إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لم يتمكن من القيام بأية زيارات للصحراء الغربية للسنة السابعة على التوالي رغم الطلبات المتعددة التي قدمها، وقرار مجلس الأمن 2602 (2021) الذي يشجع بشدة على تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان.

ويقول إن “نقص المعلومات المباشرة يضر بتقييم شامل لحقوق الإنسان في المنطقة” علاوة على ذلك، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان والباحثين والمحامين والمراقبين قد طُردوا من الصحراء الغربية أو مُنعوا من دخولها.

فقد واصلت المفوضية تلقي ادعاءات بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل قوات الأمن المغربية. وأكدت هذه التقارير أن القوات المغربية تستخدم القوة غير المتناسبة عند حفظ الأمن في التجمعات السلمية التي تدعو إلى تقرير المصير، مما أدى إلى إصابة المتظاهرين بينهم خمس نساء صحراويات، وتدمير الممتلكات.

وأشارت التقارير إلى أن المتظاهرين والمحتجزين والنساء الصحراويات المدافعات عن حقوق الإنسان وأفراد أسرهن، يتعرضن للتهديدات والمضايقات والعنف الجسدي.

منع دي مستورا من لقاء العائلات الصحراوية

يشير التقرير إلى زيارتين للمبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي مستورا، للمنطقة بعد تسلم مهامه في الأول من نوفمبر 2021. فقد قام دي مستورا بجولة أولية من 13 إلى 20 جانفي 2022 إلى المنطقة شملت على التوالي الرباط وتندوف (رابوني) ونواكشوط والجزائر، وكان الغرض من هذه الزيارة الأولى هو الاستماع إلى آراء جميع المعنيين حول كيفية القيام بخطوات من شأنها إحراز تقدم لاستئناف العملية السياسية.

في الرباط، التقى دي ميستورا بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي أطلعه على تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الذي عرضه المغرب عام 2007. كما استمع في تندوف من رئيس جبهة البوليساريو، إيراهيم غالي، عن المقترح الذي قدمته الجبهة عام 2007 حول استفتاء تقرير المصير.

وحسب التقرير، شرح غالي الأسباب التي جعلت الجبهة تنسحب من اتفاقية وقف إطلاق النار وتعود للعمل المسلح. وقال غالي: “إن عدم اهتمام المجتمع الدولي بقضية الصحراء الغربية، بالإضافة إلى الحقائق على الأرض، جعلت العودة إلى الأعمال العدائية الخيار الوحيد. لقد انتهى التزامنا بوقف إطلاق النار”.

ثم قام المبعوث الخاص بجولة ثانية للاستماع إلى تفاصيل المواقف. فقد أكمل مجموعة من الزيارات في جولته الثانية لجميع الجهات المعنية في المنطقة. وخلال زيارته للرباط في الفترة من 2 إلى 7 جويلية 2022، أعرب وزير الخارجية المغربي بوريطة عن شعوره بأن الوقت لم يحن بعد لحكومته لتقديم التفاصيل لاقتراح الحكم الذاتي.

واقترح الوزير المغربي على دي ميستورا إعادة عقد الطاولات المستديرة أولاً بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للمناقشة، “على أن تكون اجتماعات حصرية لمناقشة الاقتراح المغربي للحكم الذاتي فقط في سياق السيادة الوطنية والسلامة الترابية”.

وأكدت تقارير أن القوات المغربية تستخدم القوة غير المتناسبة عند حفظ الأمن في التجمعات السلمية التي تدعو إلى تقرير المصير، مما أدى إلى إصابة المتظاهرين بينهم خمس نساء صحراويات، وتدمير الممتلكات

وقبل هذه الزيارة، اتصل المبعوث الشخصي بالسلطات المغربية سلفا، وأعرب عن عزمه زيارة الصحراء الغربية. كما أشار إلى هذه النية علنا قبل رحلته، مشيرا إلى أنه سيسترشد بتنسيق الزيارات التي قام بها أسلافه.

وفي سياق المشاورات مع الجانب المغربي للتخطيط لزيارته المقترحة للصحراء الغربية، أعرب دي ميستورا عن أمله في لقاء ممثلي المجتمع المدني والنساء للتأكد من المساواة في مشاركة المرأة وانخراطها الكامل في جميع الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والأمن وتعزيزهما، وكذلك إشراك منظمات المجتمع المدني.

لكنه أُبلغ من قبل السلطات المغربية أنه لن يتمكن من لقاء ممثلات عن المرأة أو ممثلين عن المجتمع المدني. وبناء على ذلك فقد “قرر مبعوثي الشخصي عدم الشروع في زيارة للصحراء الغربية خلال هذه الرحلة، لكنه ذكر أنه يتطلع إلى القيام بهذه اللقاءات خلال زياراته القادمة إلى المنطقة”.

وفي نهاية التقرير أبدى الأمين العام قلقه الشديد من عودة الاشتباكات المسلحة على جانبي خط وقف إطلاق النار وانعدام الثقة بين الأطراف. كما حث جميع الأطراف المعنية على الاقتراب من تيسير العملية السياسية التي يقودها مبعوثه الشخصي دي ميستورا، والعمل معه بعقل متفتح، والكف عن وضع الشروط المسبقة لاستئناف العملية السياسية.

مجلس الأمن يبرمج 4 جلسات حول نزاع الصحراء الغربية

يعقد مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر 2022، أربع جلسات لمناقشة تطورات القضية الصحراوية من بينها واحدة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).

وتعود القضية الصحراوية مجددا إلى أروقة مجلس الأمن الدولي للنظر فيها هذا الشهر، حيث سيقدم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، تقريره الخاص حول الوضعية في الأراضي المحتلة، مع النظر في عهدة بعثة المينورسو التي ستنتهي في 31 أكتوبر.

وقبل مشاورات مجلس الأمن حول تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، التقى ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار مع جان بيير لاكروا نائب الأمين العام لعمليات السلام حيث ناقشا عدة مسائل تتعلق بالبعثة وأبلغه آراء الجبهة بشان القضية.

وبحسب برنامج عمل وأجندة جلسات مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر، فإن ملف الصحراء الغربية ستتم مناقشته والتشاور بشأنه، لاسيما تجديد مدة ولاية المينورسو، من خلال جلسات عمل ولقاءات تنعقد أيام 3 و10 و17 و27 من الشهر الحالي.

وخلال جلسات مجلس الأمن التي ستنعقد تحت رئاسة دولة الغابون، في إطار الرئاسة الدورية للمجلس، ينتظر أن يستمع الأعضاء إلى إحاطة حول ملف الصحراء الغربية، يقدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام الاممي، ستافان دي ميستورا، بالإضافة إلى مسألة تمديد مهمة المينورسو.

وتأتي مناقشات مجلس الامن الدولي في ظل استمرار الحرب بين جبهة البوليساريو والمغرب إثر خرق الجيش المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار و استهداف المدنيين.

كما يلتئم المجلس بعد فترة وجيزة من جولة قام بها دي ميستورا الى المنطقة بداية شهر سبتمبر الفارط، وقف في محطتها بمخيمات اللاجئين الصحراويين على الامتعاض الصحراوي الشديد إزاء استمرار المغرب في تمرده على الشرعية الدولية وعلى كل المساعي الدولية لحل النزاع في الصحراء الغربية.

الأمم المتحدة: لجنة تصفية الإستعمار تفتح ملف الصحراء الغربية

وناقشت اللجنة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الجديدة، قضية الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار بما في ذلك الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.

وحسب بيان للأمم المتحدة: تنظر لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في طيف واسع من القضايا التي تشمل جدول أعمال من قطاعات خمسة متصلة بإنهاء الاستعمار، وآثار الإشعاع النووي، والقضايا المتصلة بالإعلام، واستعراض شامل لعمليات حفظ السلام فضلا عن استعراض البعثات السياسية الخاصة، ووكالة الأونروا، وتقرير اللجنة الخاصة بالممارسات الإسرائيلية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، والتعاون الدولي في الاستخدمات السلمية للفضاء الخارجي.

تجدر الاشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية تم انشاؤها بقرار مجلس الأمن رقم 690 في 29 أفريل 1991 تماشيا مع مقترحات التسوية المقبولة في 30 أوت 1988 بين المملكة المغربية وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو).

وفي 29 أفريل 2016 اعتمد مجلس الأمن قرار 2285 بدعوة أطراف النزاع للعمل على إظهار الإرادة السياسية للدخول لمرحلة أكبر وأكثر موضوعية من المفاوضات.

وفي آخر تقرير له حول الوضع في الصحراء الغربية والذي نشر في أوائل أكتوبر 2021 أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أنه “تدهور بشكل كبير” منذ تقريره الأخير في أكتوبر 2020.وحذر من “خطر التصعيد المستمر” في هذه المنطقة.

وتدهورت الأوضاع في الصحراء الغربية بشكل خاص منذ نوفمبر 2020 عندما هاجم المغرب المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي في منطقة الكركرات العازلة بأقصى جنوب غرب الصحراء الغربية للمطالبة بإغلاق الثغرة غير الشرعية التي أحدثها المغرب في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991.