الصحراء الغربية : حزب الشعب الإسباني يعد برجوع إسبانيا إلى موقفها السابق

وعد زعيم حزب الشعب الإسباني برجوع بلاده لموقفها السابق من ملف الصحراء الغربية في حالة فوزه في الإنتخابات التشريعية المقبلة.

وعد زعيم حزب الشعب الإسباني، ألبرتو نونيز فيجو، وهو المرشح المحتمل لمنصب رئيس الوزراء الإسباني بمناسبة الانتخابات التشريعية في 23 جويلية، بالرجوع إلى موقف بلاده السابق في الملف الصحراوي، وبكل شفافية.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء 12 جويلية، فزعيم حزب الشعب الإسباني التزم بهذا الموقف في حالة انتصاره في الإنتخابات المقبلة.

وفي مناظرة تيليفزيونية جمعته ببيدرو سانشيز، تحسبا للإنتخابات المقبلة، انتقد ألبرتو نونيز فيجو رئيس الوزراء المنتهية ولايته لتغييره من جانب واحد في موقفه بشأن النزاع في الصحراء الغربية. حيث انحاز للأطروحة التوسعية للسلطة المغربية، وطالبه على وجه الخصوص بالكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا التغيير.

“أطلب منكم الإفصاح عما اتفقت عليه مع المغرب لتغيير موقفك من الصراع في الصحراء الغربية والالتزام بموقف الرباط، دون استشارة الحكومة والطبقة السياسية والمعارضة.”، هكذا توجه زعيم حزب الشعب نحو خصمه زعيم حزب العمال الاشتراكي الإسباني.

ألبرتو نونيز فيجو قال أيضا أن فوزه في الإنتخابات المقبلة يعني عودة إسبانيا إلى موقفها السابق في ملف الصحراء الغربية وهذا على أساس “الحياد والتوازن والشفافية”.

كما أضاف أن “السياسة الخارجية لحكومته ستكون معاكسة لسياسة السلطة التنفيذية الحالية”.

وتعهد أيضا بـأن “لن تكون هناك سياسة خارجية دون استشارة زعيم المعارضة ولن أتبنى معايير تلزم بلدي دون الحصول على إذن من البرلمان”.