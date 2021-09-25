الصحراء الغربية: رئيس جنوب افريقيا يرافع عن حق شعبها في تقرير مصيره

جدد الرئيس الجنوب افريقي سيريل رامافوزا بنيويورك التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا لقرارات الاتحاد الافريقي ولوائح مجلس الأمن الأممي.

وصرح الرئيس رامافوزا خلال خطابه أمام الأمم المتحدة قائلا “نجدد التأكيد على موقفنا حول حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير طبقا لقرارات الاتحاد الافريقي ولوائح مجلس الأمن الأممي”.

وأضاف يقول:” تتمثل مسؤوليتنا كأمم في العالم في عدم ادخار أي جهد لإيجاد حل عادل ودائم وسلمي يقوم على معايير متفق عليها عالميا ومدرجة في لوائح الأمم المتحدة”.

وصرح رئيس جنوب إفريقيا أن بلده سيواصل جهوده في المساهمة في السلم والأم الدوليين كعضو في لجنة دعم السلم ومن خلال التزامه المتواصل في مهام الأمم المتحدة على إبقاء السلم.