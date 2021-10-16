الصحراء الغربية: شركة صهيونية تعتزم التنقيب عن النفط والغاز في مدينة الداخلة

أعلنت شركة التنقيب الصهيونية “Ratio Petroleum” عن توقيعها اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي يُمنح بموجبها الحق الحصري للشركة في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز في كتلة “أتلانتيك الداخلة” على طول ساحل المحيط الأطلسي.

وتشمل عملية التنقيب حسب الاتفاقية الموقعة نهاية شهر سبتمبر 2021 حسب موقع “إنيرجيا نيوز”، المياه الضحلة والعميقة بحوالي 3000 متر، وتبلغ المساحة الإجمالية لـ”البلوك” أكثر من 129 ألف كيلومتر مربع.

ووفق المصدر فلم يتبق سوى إعطاء وزير الطاقة والمعادن المغربي الضوء الأخضر لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، وستبدأ بعدها شركة Ratio بالقيام بخطوات الدراسة والتنقيب في هذه الكتلة لمدة 8 سنوات قابلة للتمديد.