الصحراء الغربية محور لقاء بلاني مع السفيرة الأمريكية

تباحث الأمين العام لوزارة الخارجية، عمار بلاني، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، حول آخر تطورات قضية الصحراء الغربية.

وأفاد بيان لوزراة الخارجية أن الطرفين تحدثا عن العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطوريها في شتى المجالات، وكذا لتبادل الآراء ووجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر تطورات القضية الصحراوية على الأصعدة الدبلوماسية والقضائية.

كما تطرق الطرفان إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي ميستورا لإحياء مسار المفاوضات السياسية بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو بنية حسنة ودون شروط مسبقة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما انصبت المباحثات بين الطرفين أيضا حول الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها الجزائر من جل ضمان استقرار وأمن المنطقة.