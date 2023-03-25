الصحراء الغربية محور لقاء بلاني مع السفيرة الأمريكية
تباحث الأمين العام لوزارة الخارجية، عمار بلاني، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، حول آخر تطورات قضية الصحراء الغربية.
وأفاد بيان لوزراة الخارجية أن الطرفين تحدثا عن العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطوريها في شتى المجالات، وكذا لتبادل الآراء ووجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر تطورات القضية الصحراوية على الأصعدة الدبلوماسية والقضائية.
استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيّد عمار بلاني، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيدة إليزابيث مور أوبين. pic.twitter.com/elJumDZXh3
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) March 24, 2023
كما تطرق الطرفان إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي ميستورا لإحياء مسار المفاوضات السياسية بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو بنية حسنة ودون شروط مسبقة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما انصبت المباحثات بين الطرفين أيضا حول الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها الجزائر من جل ضمان استقرار وأمن المنطقة.