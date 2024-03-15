الصحراء الغربية: ممثل جبهة البوليساريو يلتقي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

ممثل جبهة البوليساريو سيدي محمد عمار، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، في مقر الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخميس 14 مارس 2024.

التقى ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، سيدي محمد عمار، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو.

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر الأمانة العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الخميس 14 مارس، تم تناول واقع ومستقبل عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

وذكر ممثل جبهة البوليساريو، سيدي محمد عمار، أنه ناقش “واقع عملية ‎الأمم المتحدة للسلام في ‎الصحراء الغربية في ضوء مجهودات المبعوث الشخصي السيد ستافان دي ميستورا“، مضيفا أنه أطلع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة “على موقف جبهة ‎البوليساريو في هذا الصدد.”

مجهودات دي ميستورا، تقول وكالة الأنباء الصحراوية “ماتزال تواجه طريقاً مسدوداً بسبب انعدام الإرادة السياسية لدى دولة الاحتلال المغربية للتقدم باتجاه الحل السلمي والعادل والدائم بالموازاة مع استمرار مراهنتها على سياسة الأمر الواقع لترسيخ احتلالها غير الشرعي في المناطق الصحراوية المحتلة”.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي، تحت رئاسة مالطا، جلسة مشاورات مغلقة حول المينورسو في شهر أفريل المقبل حيث سيستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين من قبل الأمانة العامة حول مجهودات المبعوث الشخصي والوضع الميداني في منطقة مسؤولية البعثة.