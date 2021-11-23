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الصحراء الغربية: هذا ما لم ينقله اعلام المغرب عن وزير الخارجية الأمريكي (وثيقة)

الشروق أونلاين
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الصحراء الغربية: هذا ما لم ينقله اعلام المغرب عن وزير الخارجية الأمريكي (وثيقة)
أرشيف

نشرت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، نص تصريح الناطق باسمها حول مضمون لقاء الوزير أنتوني بلينكن، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، حيث تضمن اعتبار واشنطن لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية مقاربة محتملة، فضلا عن ترسيم عدم اعترافها بتغريدة دونالد ترامب حول سيادة الرباط.

وجاء في التصريح المنشور على موقع الخارجية الأمريكية: أعرب وزير الخارجية  عن دعمهما القوي للمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في قيادة العملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

وأضاف: أشار الوزير (بلينكن) إلى أننا نواصل اعتبار خطة الحكم الذاتي المغربية جادة وذات مصداقية، وواقعية وأحد المقاربات المحتملة لتلبية تطلعات شعب الصحراء الغربية.

ويعد هذا التصريح الرسمي الأمريكي، بمثاية ترسيم وفاة تغريدة ترامب حول الاعتراف بسيادة المغرب على الأراضي الصحراوية مقابل التطبيع، حيث ظلت ادارة جو بايدن تنتهج الغموض حول القضية منذ وصوله الحكم.

ورغم اعتباره مبادرة الحكم الذاتي للرباط جادة، إلا أن الادارة الأمريكية وصفتها صراحة بأنها “حل محتمل”، شأنها شأن مطلب الصحراويين بتقرير مصيرهم، وبالتالي فالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة هي من تحسم النزاع وفق حل يرضي الطرفين المتنازعين.

الصحراء الغربية

واستقبل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، نظيره المغربي ناصر بوريطة، لبحث  عدة ملفات على رأسها التطبيع والصحراء الغربية، خاصة بعد تعيين ستافان دي ميستورا كمبعوث أممي جديد حول النزاع.

وقال بلينكن عقب الاستقبال إن “الزيارة في الوقت المناسب، لأن لدينا الآن موفدا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، وأتطلع للحديث مع الوزير بوريطة عن عمله وجهوده هناك”.

تغريدة ترامب حول الصحراء الغربية.. هكذا كان رد فعل بلينكن  

وفي 19 نوفمبر 2021، لم يرد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على سؤال صحفي متكرر متعلق بتغريدة ترامب حول الصحراء الغربية واعترافه بـ”السيادة” المزعومة للمغرب عليها.

وقال بلينكن في حوار أجراه، مع القسم الافريقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ونقلته وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية بأن واشنطن تركز “بشدة الآن” على دعم جهود المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، متجاهلا قرار الرئيس السابق، ترامب بالاعتراف بـ”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

ورغم تكرار السؤال المتعلق بقرار ترامب حول الصحراء الغربية إلا أن وزير الخارجية الأمريكي لم يقدم إجابة عنه وتابع قائلا: “لقد كنا منخرطين إلى حد كبير مع جميع الأطراف”.

وأضاف بلينكن، أن “إدارة بايدن تدعم عمل الأمم المتحدة من أجل المضي نحو الأمام”، قائلا : “نحن نتحدث إلى جميع الأطراف المعنية.

وتابع قائلا “إن تركيزنا في الوقت الحالي، خاصة و أن لدينا الآن مبعوثا للأمم المتحدة بعد فترة طويلة من عدم وجود مبعوث، هو التأكد من أن هذه العملية يمكن أن تمضي قدما. هذا هو المكان الذي ينصب فيه تركيزنا. هذا هو المكان الذي يتجه فيه دعمنا”.

الصحراء الغربية: وزير الخارجية الأمريكي يؤيد مراجعة قرار ترامب

وفي جانفي 2021، قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، إنه يؤيد مراجعة قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بخصوص الصحراء الغربية المحتلة، بسبب تعارضه مع الأعراف الدولية.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز“، الثلاثاء، عن وزير الخارجية الأمريكي الجديد قوله، إن بعض الحوافز التي تم تقديمها لأربع دول عربية في مقابل تحسين علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي تستحق “نظرة فاحصة”، من بينها الحوافز التي تتعارض مع الأعراف الدولية، مثل الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.

وأضافت الصحيفة، بأن بلينكن وصف “اتفاقيات أبراهام” التي توسطت إدارة ترامب في إبرامها لتحسين العلاقات بين “إسرائيل” والإمارات والبحرين والمغرب والسودان، بـ”الشيء جيد”، فيما أوضح بأن بعض الحوافز التي تتعارض مع الأعراف الدولية على غرار مسألة الصحراء الغربية تحتاج إلى “نظرة فاحصة”.

وأشارت نيويورك تايمز، نقلاً عن آن باترسون وهي دبلوماسية سابقة، إن بعض السياسات التي يراجعها بلينكن الآن هي القرارات التي صدرت في الأيام الأخيرة من إدارة ترامب، والتي كانت “مصممة بشكل واضح لمحاصرة” الرئيس الجديد جو بايدن.

وقالت باترسون، التي كانت تشغل منصب سفيرة أثناء إدارتي باراك أوباما وجورج بوش الابن ومساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط من 2013 إلى 2017، أنه على بلينكن أيضاً أن يعكس بعضاً من هذه القرارات.

يُشار إلى أن قرار ترامب الأحادي والذي يتعارض مع الشرعية الدولية المتمثل في الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الذي يحتلها من الصحراء الغربية، قد أثار الكثير من القلق لدى أعضاء في مجلس الشيوخ وسياسيين وسفراء أمريكيين لما له من تبعات سيئة على صورة الولايات المتحدة وعلى الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا.

المصادقة على تعيين بلينكن

وأمس الثلاثاء، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين الدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكن (58 عاماً) وزيراً للخارجية.

وجاءت موافقة مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بأغلبية 78 صوتاً مقابل 22 عضواً.

وكان التصديق بحاجة لتأييد أغلبية بسيطة في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وبلينكن أحد المقربين من الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ فترة طويلة.

وسبق أن أيد المجلس ترشيحه عدة مرات كان آخرها لمنصب الرجل الثاني في وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائباً للرئيس.

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التعليقات
17
  • واقعي من البلاد المغاربية

    نحن مع الصحراويات الصحراويين ،ظالمين أو مظلومين?
    الفلسطينيون سيأتي دورهم لاحقا، وبخصوص القدس ، قرب البيت يحميه

    231
  • رشيد

    اذا كان المبرر هو تعارض القرارات مع الاعراف الدولية اذن فابدأوا بسحب قرارا الاعتراف باسرائيلية القدس و نقل السفارة الامريكية خارجه

    -217
  • محمد

    من آين لكم هذا؟؟ الوزير الجديد لم يقل هذا؟؟

    -144
  • محمد رضا

    اذا فعلها بايدن فامير المؤمنين سيعاود التطبيع مرة اخرى ، لانه ما خاسر والو من جيبو. وفي الاعادة افادة.

    83
  • اليزيد

    كاتب الدولة للخارجية الامريكية لم يدكر لا الصحراء و لا المغرب و لا الامارات و لا اي شيء نقلا نيويوك تايمز و الكلام هنا يحسب عليها ان الدبلوماسي قال 5 قرارت سننظر فيها و من قال لكم من ضمن الخمسة قرار الاعتراف؟

    -149
  • Said

    السيد بلينكن وزير خارجية امريكا بدون ادنى شك هو اضعف وزير خارجية امريكي عبر التاريخ .الحكومة الامريكية مليئة بالصهايينة والكاثوليك لاول مرة في التاريخ بدون ادنى شك ستكون الايام المقبلة جحيما بحق الفلسطينيين المساكين حتى حل الدولتين الدي طالما ايده ترامب اصبح بايدن لا يتحث عنه ابدا كانه تجاهله ،اذ اصبحت القيادة العسكرية الخامسه بالشرق الاوسط هي صاحبة القول وقظ رأينا قد هددت اسرائيل علنا ايران هدا اليوم .لقد اتضح فعلا ان ادارة بايدن وادارتها للامور اصبحت ضبابية ولا يعرف احد من هو المسير الفعلي لامريكا هل هو الرئيس او جهاز الامن القومي او اللوبي اليهودي

    52
  • hamDz

    lah ibark kolchi zin.

    41
  • المحلل+

    تطفرت في المخزن__باع فلسطين مجانا_اشترى الحوت في البحر__ هذه سياسة الملك الفاشل.

    174
  • riadh

    اين ذباب المخزن ؟ توحشناكم ززززز
    الرجاء أعملولي ديسلايك

    -234
  • محمد رضا

    هناك مشاريع اسراءيلية في المغرب بتدبير من اليهودي اندري ازولاي و ابنته التي تعمل في الامم المتحدة، و الملك يعلم ذلك .

    83
  • حر

    لن يحدث هذا الخبر الى في الحلم

    -207
  • Anas

    الاعتراف الا مريكي محسوم فيه. كفى من المغالطات و الكذب. لكم أن تبررو الملايير التي صرفت دون أن يستفيد منها الشعب المغلوب على أمره....

    -139
  • rahmani

    وماذا قال عن إبقاء القدس عاصمة لإسرائيل

    -224
  • Adil

    هو لم يدكر الصحراء! رجاء الدقة في نقل الخبر!!!
    هده تخمينات فقط!!

    -213
  • الحقيقة

    روح يا المخزن بالعافية
    ماك بالدنيا ماك بالاخرة
    بالله عليكم ..مارأيكم بهذه القافية

    72
  • محمد

    وأهم من يظن آن آمريكا ستفعل شيئا من شأنه آن يقلق إسرائيل من أجل آي كان

    122
  • رضوان

    راح أنديفي راح
    باعوها ياعلي
    وينكم يالعياشة

    -122

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