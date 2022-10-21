الصحراء الغربية: هل حرّف إعلام النظام المغربي تصريحات مسؤولة بلجيكية؟ (فيديو)

عكس ما تداولته وسائل الإعلام المحسوبة على النظام المغربي، فإن وزير الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، وصفت مخطط الحكم الذاتي للرباط في الصحراء الغربية بالجهد، مجددة أمام ناصر بوريطة دعم بلادها لحل عادل ودائم ومقبول من طرفي النزاع وفق لوائح الأمم المتحدة.

وقالت حجة لحبيب كما جاء في تسجيلات ندوتها الصحفية مع نظيرها المغربي: تطرقنا إلى مسألة الصحراء الغربية، حيث أنه من المهم استئناف المسار السياسي، حيث أن الوصول إلى حل سياسي متفاوض عليه وعادل ودائم ومقبول من طرفي النزاع، أمر ضروري.

وأضافت: بلدنا يدعو إلى وقف إطلاق النار، ويدعم المسار السياسي للأمم المتحدة. وجددنا دعمنا لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، وندعم دور البعثة الأممية لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي للنزاع.

وورد في البيان المشترك الذي نشرته الخارجية البلجيكية، نفس التصريح باسم سلطات بروكسل حول نزاع الصحراء الغربية، وهو تأكيد الثبات على نفس الموقف التقليدي بدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي متفاوض عليه وعادل ودائم ومقبول من طرفي النزاع.

وبالنسبة لمشروع الحكم الذاتي للمغرب ورد في البيان كنقطة فرعية تؤكد فيها بلجيكا أنه يعد جهدا مغربيا يمكن أن يشكل قاعدة للحل شرط أن يكون مقبولا من قبل الطرف الآخر للنزاع وهو جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.

فرنسا أمام “امتحان عسير” بمجلس الأمن بسبب الصحراء الغربية

كانت جلسة المشاورات التي يعقدها مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين، حول قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، بمثابة الاختبار الحاسم لسياسة فرنسا الدولية أمام الجزائر.

فهذه الجلسة، جاءت بالتزامن مع الحركية الأخيرة التي تعرفها العلاقات بين البلدين، وتعهّد الجانب الفرنسي بالتنسيق مع الشريك الجزائري بخصوص القضايا الإقليمية.

وقد حذّر السياسي والنشاط الحقوقي البلجيكي بيار غالاند وهو رئيس اللجنة الأروبية لدعم الشعب الصحراوي، من استمرار فرنسا في دعم أطروحات المغرب في مجلس الأمن، على حساب حقوق الشعب الصحراوي.

وقال غالاند في تصريح لإذاعة الجزائر، إنّ المغرب التي وصفها بـ”المحمية الفرنسية”، لا يمكنها أن تفرض حلولها للقضية الصحراوية على الهيئات الدولية، من دون دعم فرنسا لها.

واعتبر غالاند، وهو رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن المغرب يمثّل بالنسبة لفرنسا، “ممرّا استراتيجيا بين البحر المتوسط ​​والمحيط الأطلسي”.

بسبب ذلك، تتصرّف فرنسا دائما على مستوى الهيئات الأوروبية، وفي مجلس الأمن الدولي، بشكل يمسّ بالحقوق المشروعة للشعب الصحراوي، يضيف المتحدث.

ولا تزال الجزائر تعتبر مواقف فرنسا من النزاع في الأراضي الصحراوية المحتلة، دعما صريحا للطرح المغربي. وهو ما يتناقض مع تصريحات مسؤوليها حول شراكة استراتيجية مع الجزائر، على جميع الأصعدة.