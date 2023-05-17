الصحراء الغربية.. واشنطن توجّه صفعة جديدة للنظام المغربي

أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أنه لا يوجد أي تغيير في موقف الولايات المتحدة بشأن مسألة الصحراء الغربية، مضيفا أن واشنطن تدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديميستورا، الذي يعمل على الوصول لحل سياسي دائم يضمن العيش الكريم للشعب الصحراوي.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية يوم الأربعاء، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وضحت مرة أخرى موقفها من القضية الصحراوية، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي، الذي يدافع عليه المغرب، ليس سوى مقترح من بين المقترحات الموجودة.

وكالة الأنباء الصحراوية وصفت هذا التصريح بـ”صفعة جديدة للمحتل المغربي”، وأضافت أنها “تضاف إلى سلسلة الخيبات والضربات المتتالية للنظام المغربي”.

وتفند هذه التصريحات موقف ترامب المزعوم الذي انتهى مع انتهاء ولايته، لتكون الولايات المتحدة الأمريكية قد عادت إلى موقفها التقليدي بخصوص الصحراء الغربية، يضيف المصدر.