الصحراء الغربية : وجود الجزائر في مجلس الأمن سيكون له صداه

رحب وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية محمد سيداتي على انتخاب الجزائر في عضوية مجلس الأمن.

“لعل من الشعوب والبلدان التوّاقة إلى أن تتبوء الجزائر مكانتها هو الشعب الصحراوي كون الثقة التي تمنحها الدول الأعضاء سيجعل الجزائر في موضع يتسنى لها من خلاله مساهمة فعلية وفعالة في معالجة القضايا التي تشغل بال المنتظم الدولي”. هكذا علق الوزير الصحراوي على انتخاب الجزائر اليوم كعضو غير دائم في مجلس الأمن.

الوزير الصحراوي قال في تصريح إعلامي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية : “أن نيل الجزائر للعضوية وعن جدارة سيُشكل قيمة مضافة داخل مجلس الأمن وهو ما نتطلع إليه، فهي برصيدها ومكانتها إفريقيا ودوليا من الأهمية التي تؤهلها للريادة ، ووجود الجزائر بمجلس الأمن سيكون له صداه” .

رئيس الدبلوماسية الصحراوية اعتبر أيضا أن هذا الإنتخاب للجزائر في الهيأة الأممية سيتيح له المساهمة وبصفة بناءة لحل القضايا المطروحة في أجندة الأمم المتحدة. هذا خصوصا مع ما تتمتع به الجزائر من “احترام وتقدير من خلال مواقفها المبدئية من أجل إشاعة وإحلال السلام”.

وزير الشؤون الخارجية الصحراوي أضاف أن الجزائر تمتلك “سجلا حافلا ومعترف به افريقيا ودوليا هي تتمتع بالدفاع عن مبادئ ومُثل الشرعية الدولية.”