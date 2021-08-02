الصحراويون يشيعون جثمان الوزير لحبيب البلال بمقبرة السمارة

شيع الصحراويون جثمان القيادي والمناضل الصحراوي، وزير الأمن والتوثيق، الراحل عبد الله لحبيب البلال الذي وافته المنية الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بمقبرة السمارة.

وجرت مراسيم تشييع جنازة القيادي الصحراوي وعضو المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، الاثنين،حسبما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية، في موكب جنائزي مهيب، بحضور الوزير الأول الصحراوي بشرايا جمودي بيون ومسؤول أمانة التنظيم السياسي خطري أدوه وأعضاء الأمانة الوطنية والحكومة، المجلس الوطني، المجلس الاستشاري، وفود أجنبية وجمع غفير.

وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأحد حدادا لمدة أسبوع على روح الراحل عبد الله لحبيب.

وتقلد الراحل العديد من المهام العسكرية والأمنية منها قائد فيلق، قائد النواحي العسكرية الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة والسابعة، قبل أن يعين وزيرا للدفاع الوطني ثم وزيرا للأمن والتوثيق.

رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الصحراوي في وفاة وزير التوثيق والأمن

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد بعث، الأحد 1 أوت الجاري، برسالة تعازي ومواساة، لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي، إثر وفاة وزير التوثيق والأمن، عبد الله الحبيب بلال.

بيان الرئاسة:

بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، برسالة تعازي ومواساة، لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة، السيد إبراهيم غالي، إثر وفاة وزير التوثيق والأمن، المرحوم عبد الله الحبيب بلال الذي يعد واحدا من الإطارات والأبناء المناضلين للشعب الصحراوي.

كما توجه السيد رئيس الجمهورية، إلى عائلة الفقيد والشعب الصحراوي الشقيق، بخالص التعازي و صادق مشاعر المواساة والتعاطف، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يُلهمهم، جميل الصبر والسلوان.