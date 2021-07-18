الصحفي الرياضي “عدلان حميدشي” في ذمّة الله

انتقل إلى رحمة الله، الأحد، المدير العام لليومية الرياضية “المحترف”، الزّميل عدلان حميدشي، بِالمستشفى الجامعي “ابن باديس” بِقسنطينة، عن عمر يُناهز 51 سنة.

عدلان حميدشي الذي كانت بداياته في عالم الإعلام بِمدرسة جريدة “النصر”، على غرار والده الصحفي الكبير أبو بكر حميدشي، فارق الحياة بِمصلحة العناية المركّزة للمستشفى الجامعي بِقسنطينة، بعد مرض ألمّ به في الآونة الأخيرة.

ومارس الفقيد مهنة الصحافة في بعض الجرائد على غرار “النصر” و”الخبر” و”الخبر الرياضي”، ثم أسّس يومية “المحترف”.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة “الشروق” – جريدة ورقية وموقعا إلكترونيا – بِتعازيها القلبية الصادقة لِعائلة حميدشي، راجية من الله سبحانه وتعالى أن يتغمّد زميلنا عدلان بِرحمته الواسعة، وأن يُلهم ذويه جميل الصّبر والسّلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.