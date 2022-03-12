“الصديق وقت الضيق”.. المساعدة التي لا تنساها اليابان للجزائر

احتفاء بمرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تعود سفارة اليابان في الجزائر من خلال منشوراتها على فيسبوك، إلى “أحداث رمزية” في تاريخ التعاون بين الجزائر وطوكيو.

ومن بين هذه المحطّات الرمزية، ذكّرت السفارة مساء الجمعة، بالمساعدة المالية التي كانت الجزائر قد قدّمتها لليابان في العام 2011. تضامنا مع ضحايا زلزال توهوكو المدمّر.الذي أودى بحياة ما يزيد عن 15 ألف شخصا.

وجاء في منشور للسفارة على صفحتها في فيسبوك:”في مثل هذا اليوم ( 11 مارس ) من عام 2011. ضرب الزلزال العظيم منطقة ساحل المحيط الهادئ في توهوكو”.

وتابعت السفارة تقول:”بعثت الحكومة الجزائرية برسالة تضامن إلى الحكومة اليابانية. وعرضت تبرعاً بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لليابان، من خلال الصليب الأحمر الياباني”.

قبل أن تضيف في ختام المنشور، الذي حمل عنوان “الصديق وقت الضيق”، قائلة :”اليابان ممتنّة بصدق للتضامن الجزائري في الأوقات الصعبة”.

وبلغت شدّة زلزال توهوكو الذي ضرب قبالة سواحل شرق اليابان في 11 مارس 2011، 9 درجات على سلم ريجتر. متسبّبا في موجات مدّ بحري تسونامي عاتية، غمرت مساحات واسعة من البلاد، متسبّبة في دمار كبير.