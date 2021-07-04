الصراع على لقب البطولة اشتعل بين سطيف وبلوزداد

شدّد الوصيف شباب بلوزداد مساء الأحد، الخناق على الرّائد وفاق سطيف. في أعقاب الجولة الـ 29 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

جاء ذلك بعد فوز شباب بلوزداد خارج القواعد على اتحاد سيدي بلعباس، وخسارة وفاق سطيف في المدية أمام الأولمبي المحلي.

وبات شباب بلوزداد وقد قلّص الفارق بينه وبين وفاق سطيف إلى 3 خطوات فقط، مع الإشارة إلى أن نادي الأحمر والأبيض تنقصه مباراة متأخّرة. ويعني هذا الأمر أن الصراع على لقب البطولة الوطنية اشتعل بين الفريقَين، دون إغفال صاحب المركز الثالث شبيبة الساورة، قبل 9 جولات عن إسدال الستار.

وأظهرت هذه الجولة أن شبيبة سكيكدة استسلمت نهائيا، ووضعت قدما في القسم الثاني، بعد أن انهزمت أمام نصر حسين داي، ومُنيت بِسابع خسارة لها على التوالي.

وتألّق اللاعب أمير سعيود صانع ألعاب شباب بلوزداد، بِتوقيعه ثنائية في مرمى اتحاد سيدي بلعباس (الأوّل من ركلة جزاء)، لِيرفع ابن قالمة غلّته إلى 14 هدفا.

ويتصدّر مهاجم شبيبة الساورة بلال مسعودي لائحة هدّافي البطولة الوطنية، بِرصيد 18 توقيعا. يليه في الرتبة الثانية اللاعب محمد الأمين عمورة مهاجم وفاق سطيف، بِمجموع 15 هدفا.

وسُجّلت حالتا طرد في هذه الجولة، للاعبَين من اتحادَي العاصمة وبسكرة نالا البطاقة الحمراء.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

أ.المدية 3 – و.سطيف 1

ا.سيدي بلعباس 0 – ش.بلوزداد 2

ش.قسنطينة 1 – ش.الساورة 0

م.وهران 1 – ا.العاصمة 1

م.الجزائر 2 – و.تلمسان 1

ن.البارادو 2 – ج.الشلف 3

س.غليزان 2- أ.عين مليلة 1

أ.البرج 0 – ا.بسكرة 0

ن.حسين داي 2 – ش.سكيكدة 0

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- و.سطيف 59ن

2- ش.بلوزداد 56ن (ناقص مقابلة)

3- ش.الساورة 53ن

4- م.وهران 49ن

5- م.الجزائر 48ن

6- ا.العاصمة 46ن (ناقص مقابلة)

7- ش.قسنطينة 46ن

8- أ.المدية 45ن

9- شبيبة القبائل 42ن (ناقص 4 مقابلات)

10- ن.البارادو 38ن

11- أ.عين مليلة 34ن

12- ا.بسكرة 33ن

13- ج.الشلف 32ن

14- ن.مقرة 31ن

15- و.تلمسان 30ن (ناقص مقابلة)

16- ن.حسين داي 29ن

17- س.غليزان 29ن

18- ا.سيدي بلعباس 24ن

19- أ.البرج 21ن

20- ش.سكيكدة 17ن