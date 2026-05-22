الجزائر

الصراف الآلي.. بريد الجزائر تعتمد تحديثا جديدا

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن اعتماد تحديث جديد على واجهة أجهزة الصراف الآلي (GAB)، وذلك في إطار التحسين المستمر لخدماتها النقدية الإلكترونية وتطوير تجربة الزبائن.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن التحديث الجديد يتمثل في تغيير مرحلة التحقق من الرقم السري (PIN)، حيث أصبح إدخاله يتم في الشاشة الثانية بعد إدخال البطاقة، بدلًا من الشاشة الأولى كما كان معمولًا به سابقًا.

وأكدت المؤسسة أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص مدة إنجاز العمليات المختلفة عبر أجهزة الصراف الآلي، إلى جانب تحسين أداء وفعالية الخدمات النقدية الإلكترونية، بما يضمن للمستخدمين تجربة أكثر سلاسة وسرعة.

