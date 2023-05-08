الصعود والسقوط يلهبان القسم الثاني هواة

قبل 4 جولات عن انتهاء هذا الموسم

من المنتظر أن تعرف الجولات الأربع المتبقية من عمر بطولة القسم الثاني هواة إثارة كبيرة في كلا المجموعتين، سواء على مستوى المقدمة بخصوص من يفتك ورقة الصعود إلى حظيرة الكبار، أو ما يتعلق بورقة البقاء، في ظل اتساع الأندية المعنية بتحقيق هذا الطموح إلى نصف الفرق في كل مجموعة، وهو ما يؤكد التنافس الحاد بسبب فارق النقاط الضئيل بين الأندية المتواجدة في النصف الثاني من سلم الترتيب.

وقد صنع اتحاد وادي سوف التميز لحد الآن بعد ما قلب الموازين لصالحه في مجموعة وسط شرق، حين عاد بفوز عريض من قسنطينة على حساب المولودية المحلية برباعية كاملة مقابل هدف واحد، وهو الأمر الذي مكنه من تعميق الفارق إلى 4 نقاط كاملة عن ملاحقه المباشر جمعية الخروب الذي انهزم في خميس الخشنة، وهو ما يجعل الاتحاد السوفي في موقع جيد للارتقاء إلى القسم الأول، بحكم أنه يستقبل اتحاد ورقلة ثم يتنقل إلى شبيبة سكيكدة التي رهنت البقاء قبل أن يلعب الجولة ما قبل الأخيرة بميدانه أمام خميس الخشنة، على أن يكون على خرجة مثيرة إلى ملاحقه المباشر جمعية الخروب لحساب جولة اختتام البطولة، ما يتطلب عليه الحفاظ على فارق 4 نقاط أو توسيعها أكثر إذا أراد تحقيق هدف الصعود الذي يحذو أيضا جمعية الخروب التي تتنقل إلى اتحاد الشاوية المهدد بالسقوط ثم تستقبل وفاق سور الغزلان على أن تتنقل بعد ذلك إلى حمراء عنابة قبل استقبال الرائد الحالي اتحاد وادي سوف في قمة مثيرة في اختتام البطولة. في الوقت الذي تعرف المراتب الأخيرة تنافسا حادا بين عدة أندية تسعى إلى تفادي اللحاق بشبيبة سكيكدة وحمراء عنابة اللذان سقطا قبل الأوان، ما يجعل بقية الفرق المهددة تسعى إلى تفادي الوقوع في فخ التأشيرة الثالثة، ويتعلق الأمر باتحاد الشاوية (30 نقطة) وشباب برج منايل واتحاد ورقلة وجمعية عين مليلة وخميس الخشنة واتحاد الحراش (34 نقطة.

فرق عريقة بخطى ثابتة نحو بطولة ما بين الرابطات

من جانب آخر، تعرف مجموعة وسط غرب إثارة مماثلة على مستوى الريادة وفي المراتب الأخيرة، حيث لا تزال ورقة الصعود في المزاد بين الرائد الحالي نجم بن عكنون (59 نقطة) الذي فاز بصعوبة أمام أولمبي المدية وملاحقه المباشر ترجي مستغانم (58 نقطة) الذي عاد بفوز ثمين من معسكر، فيما خرجت شبيبة تيارت من سباق الصعود، حيث تتواجد في المرتبة الثالثة برصيد 54 نقطة.

وتنتظر الرائد الحالي نجم بن عكنون محطات هامة وحاسمة، حيث يستقبل نصر حسني داي ووداد تلمسان على أن ينزل ضيفا على شباب المشرية، ثم يجد نفسه أمام مقابلة مباشرة في الجولة الأخيرة أمام ملاحقه المباشر ترجي مستغانم في جولة اختتام البطولة، علما أن ترجي مستغانم يستقبل شباب عين تموشنت ثم يتنقل إلى واد سلبي على أن يستضيف صفاء الخميس قبل أن يتنقل في الجولة الأخيرة إلى الرائد الحالي نجم بن عكنون.

وبخصوص المراتب الأخيرة فقد غادر سريع غليزان الذي يسير على خطاه بنسبة كبيرة الجار وداد تلمسان (22 نقطة)، فيما تبقى التأشيرة الثالثة تهدد عدة أندية تتقارب في النقاط، ويتعلق الأمر بكل من رائد القبة (24 نقطة) وأولمبي المدية بـ25 نقطة ومولودية سعيدة بـ26 نقطة، وبدرجة أقل النصرية وغالي معسكر (28 نقطة) وجمعية وهران (30 نقطة).