الصفاقسي التونسي مجبر على دفع 700 مليون للجزائري باكير

خسر قضيته في الـ"تاس" أمام اللاعب

قالت تقارير إعلامية تونسية، إن نادي الصفاقسي التونسي خسر قضيته التي رفعها أمام المحكمة الرياضية الدولية “تاس” أمام اللاعب الجزائري إسلام باكير، حيث بات النادي مضطرا لدفع نحو 700 مليون للاعب الحالي لفريق شباب بلوزداد.

وأوضح موقع “نسمة تي في”، وفقا لمصادره الخاصة، أن النادي الصفاقسي كان قادرا على إيجاد حل ودي مع اللاعب الذي لم يمانع ذلك رفقة ممثله القانوني، لكن اللجنة القانونية للنادي قامت باختيار خاطئ، كالعادة، وقررت دفع 22 ألف دولار والتوجه إلى “تاس” رغم أن القضية كانت شبه محسومة وكان حكم “تاس” متوقعا ليخسر النادي أموالا إضافية ويضطر في النهاية لدفع المبلغ للاعب حتى لا يجد نفسه أمام عقوبات كبيرة.

وأضاف ذات المصدر أن النادي التونسي خسر قضية الاستئناف أمام “تاس”، بعد القرار الأول الذي صب في مصلحة اللاعب الجزائري الصادر عن غرفة فض النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفاف).