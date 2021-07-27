الصفقة البرازيلية لن تؤثر على مستقبل بن رحمة مع وست هام 

المدرب مويس يراهن عليه في الموسم الجديد

أضحى الدولي الجزائري سعيد بن رحمة عنصرا مهما في نادي وست هام الإنجليزي، بسبب رغبة المدرب ديفيد مويس في الاعتماد عليه بشكل كبير الموسم القادم، رغم اقتراب الفريق من إنهاء صفقة لاعب برازيلي، قبل انقضاء فترة التحويلات الصيفية.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، عن تحرك نادي وست هام للقيام بصفقة تتضمن التعاقد مع البرازيلي ماتيوس فيريرا، من وست بروميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح موقع “فيتشاخيس” المختص في أخبار الانتقالات، أن الغرض من ضم فيريرا، هو تشكيل هجوم ناري بقيادة سعيد بن رحمة، والذي يسير بخطى ثابتة لفرض نفسه بشكل مبكر مع “الهامرز” عكس ما كان عليه الموسم الماضي.

وبحسب ذات الموقع، فإن ديفيد مويس مدرب وست هام يضغط على إدارة النادي من أجل حسم الصفقة في أقرب وقت، معتبرا بأن فيريرا سيسمح لبن رحمة بالتحرر أكثر على الأجنحة من خلال قدرته على الاحتفاظ بالكرة وصناعة اللعب.

ويريد وست هام تعزيز صفوفه بصفقات قوية، تحسبا لمنافسات الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلا عن المشاركة في الدوري الأوروبي.

يذكر أن بن رحمة يقدم مستويات جيدة خلال فترة التحضير الحالية للموسم المقبل، حتى أنه سجل هدفا رائعا خلال انتصار وست هام 6-2 على سيلتك الاسكتلندي يوم السبت الماضي.