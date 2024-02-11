الصلح والوساطة القضائية عنوان يوم دراسي بالبويرة

نظَّمت نهار أمس مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البويرة يوما دراسيا تحت عنوان ” الصلح و الوساطة القضائية” تخللته عدة مداخلات لدكاترة مختصين وكذا أئمة يتقدمهم المصلح الدكتور سعيد بويزري الذي أكد على أهمية الصلح في فك العديد من النزاعات التي عجزت عنها القوانين داخل المجتمع .

و يهدف هذا اليوم الدراسي حسب مدير الشؤون الدينية بالولاية السيد عيسى بوعيشة إلى إبراز قيم الوساطة بالمجتمع الجزائري لما لها من دور في إنهاء الخلافات بطرق ودية دون تطورها إلى نزاعات ، وهو المقصد العام للشريعة الإسلامية في مثل هذه المواقف وهو الدعوة إلى الصلح والوساطة له درءً للخلافات و النزاعات التي تضعف المجتمع و تفكك أواصره .

كما كان للدكتور المصلح سعيد بويزري ابن ولاية البويرة مداخلة خلال هذا اليوم الدراسي الذي حضره متدخلون من عديد القطاعات ، أين أكَّد فيها على أهمية الصلح والوساطة بين المتخاصمين داخل المجتمع في فك العديد من النزاعات وعدم تركها تتفاقم ، وهي تسير جنبا إلى جنب مع دور الوساطة القضائية التي تسبق الحكم في الخلاف ، مضيفا في هذا السياق بأن العديد من القوانين تحيل القاضي إلى الشريعة الإسلامية ، وهو ما يحتم على القاضي أن يدرك تعاليم الشريعة الإسلامية من جهة لأن العمليات المذكورة في النصوص القانونية لا تستوعب الأحكام الشرعية ، و من جهة أخرى لابد للقاضي أن يدرك الأعراف السائدة في البلاد تماشيا و القاعدة التي تنص على أن المعروف عرفا كالمشروع شرعا أو كالمشروط شرطا .