الصناعات العسكرية تستهوي الجزائريين

إقبال كبير على مركبات مرسيدس في معرض الإنتاج لوطني

استقطب جناح الصناعات العسكرية بمعرض الإنتاج الوطني المقام بـ”صافاكس” إلى غاية 25 ديسمبرالجاري، حصة الأسد من اهتمام الزوار، الذين توافدوا بقوة على مركبات مرسيدس النفعية والسياحية وحتى العسكرية، خاصة مع إمكانية شراء السيارات المدنية من طرف الخواص والمؤسسات، أين تم الكشف عن الأسعار ومدة التسليم التي تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر، حسب نوعية المركبة وخصائصها التي تختلف بين النفعية والسياحية والطبية والموجهة للمؤسسات والورشات المتنقلة.

البيع مسموح للمؤسسات والخواص.. وهذه الأسعار ومدة التسليم

ومع ندرة السيارات الجديدة المعروضة في الأسواق، بسبب تجميد الاستيراد وتوقف مصانع التركيب، وارتفاع جنوني للأسعار، تبقى مركبات مرسيدس بنز المركبة في مصنع تيارت، الوحيدة المتاحة للمواطنين حاليا بالنسبة للسيارات المركبة في الجزائر، وهذا ما جعل الإقبال عليها كبير من طرف المواطنين في معرض الإنتاج الوطن، متسائلين عن الأسعار والخصائص ومدة التسليم.

ونالت السيارة الرباعية مرسيدس بنز “كلاس جي” الاهتمام الأكبر من طرف زوار المعرض، خاصة بعد استعمالها بكثرة من طرف مصالح الأمن والدرك الوطني، والمعروفة بصلابتها ومحركها القوي، حيث أتيحت هذه المركبة للشراء من طرف المواطنين مع مدة تسليم تصل إلى ثلاثة أشهر، ويوجه الزبائن الراغبون في شراء هذه المركبة مباشرة لمختلف الوكلاء المعتمدين لشركة مرسيدس بنز الجزائر في مختلف مناطق الوطن، حسب الولاية التي يقطن بها الزبون.

وعرضت هذه السيارة للبيع بسعر 11.493.000 دج، وهي مزودة بمحرك ديزل بسعة 3 لتر يولد قوة 184 حصان مع علبة سرعات أوتوماتيكية من خمس نسب، توفر دفعا رباعيا لهذه المركبة، التي تتوفر أيضا على سبعة مقاعد ومكيف هواء ووسائد هوائية للسائق والركاب ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام الثبات الإلكتروني وقيادة معززة وتحكم آلي بالنوافذ الأربع والمرايا الجانبية.. وغيرها من مواصفات الراحة والأمان، التي تجعلها سيارة صلبة وقوية تحمل جينات العلامة الألمانية مرسيدس.

ومن بين مركبات مرسيدس الأخرى التي أثارت اهتمام الزوار مركبة مرسيدس سبرينتر بنوعيها السياحية والنفعية، والتي تستعمل لنقل الركاب والمسافرين والبضائع، وتتوفر للبيع مع العديد من الخيارات فيما يخص ارتفاع السقف والطول وتهيئة المساحة الداخلية، وتتوفر هذه السيارة على محرك ديزل بسعة 2.1 لتر وينقل العزم إلى العجلات الخلفية عبر علبة سرعات أوتوماتيكية، ويمكن للخواص اقتناء مرسيدس سبرينتر بسخة 07 ركاب بسعر 11.631.000 دج ونسخة 09 ركاب بسعر 12.614.000 دج وهذا مع آجال تسليم لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتتوفر هذه المركبة على جميعوسائل الراحة والأمان من مقاعد جلدية فخمة، وشاشة لمسية وتحكم الكتروني بجمع أجزاء السيارة بالإضافة إلى التكييف والقيادة المعززة وغيرها من التجهيزات التي تجعلها سيارة مريحة وآمنة، خاصة للمسافات الطويلة.

وبالنسبة للمركبات العسكرية، نالت مركبة النمر المركبة في مصنع تيارت، فضول الكثير من الزوار، خاصة وأنها سيارة حربية صنعت من أجل المناورة في التضاريس الصعبة، وجاءت بهيكل مفتوح من الجانبين وهي حسب الكثيرين فخر حقيقي للصناعة العسكرية في الجزائر، لامتلاكها العديد من الخصائص التكنولوجية التي تجعلها من أقوى السيارات الحربية، أين فضل الكثير من الزوار أخذ سلفي معها.

تجدر الإشارة أن وزارة الدفاع الوطني شاركت بـ18 وحدة إنتاجية تابعة للجيش الوطني الشعبي في معرض الإنتاج الوطني، ودعت الجمهور للتقرب من الفضاء المخصص للجيش الوطني الشعبي بالجناح المركزي، لاكتشاف ما يعرضه من منتجات متنوعة وعالية الجودة تترجم المستوى العالي الذي بلغته الصناعات العسكرية بمختلف فروعها، على غرار صناعة وتجديد العتاد الجوي والبحري،

عتاد الإشارة والسيارات، الصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة والصناعات الإلكترونية وكذا النسيج.